Tras renuncia de Taddei, debe ser juzgada y castigada como cualquier ciudadano; señala Gabriel Elizondo

El senador Gabriel Elizondo pidió investigar los señalamientos de presunta corrupción contra Guadalupe Taddei y aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse alguna responsabilidad.

Luego de darse a conocer este fin de semana la renuncia de la presidenta del INE Guadalupe Taddei, el senador coahuilense Gabriel Elizondo Pérez pidió se lleve a cabo una investigación a fondo sobre los señalamientos de corrupción que involucran a la ahora la ex funcionaria, e indicó que de comprobarse los ilícitos que se señalan en contra de esta última sea juzgada y castigada como cualquier ciudadano, según manifestó.

El legislador aseguró que el INE es una institución que pertenece a todas las mexicanas y mexicanos y no solamente a unos cuantos, por lo que debe tenerse muy en cuenta lo que le fue señalado a la ex titular del instituto, lo que al ser comprobado tuvo como consecuencia esta renuncia inminente.

Además dijo esperar que las consejeras y consejeros del INE tomen la mejor decisión por parte de las consejeras y consejeros al nombrar al nuevo presidente o presidenta a quien dijo desearle todo el éxito y esperar que conduzca bajo total imparcialidad la labor del órgano electoral.

“Esperemos que sea castigada y que se juzgue como a cualquier otro mexicano, como a todas y todos nosotros, esperemos proceda esto más adelante y estaremos muy al pendiente de cualquier noticia”, manifestó el senador.

Advirtió que este tipo de sucesos no deben por ningún motivo dañar el equilibrio y la buena coordinación que tiene Coahuila con todas y todos, sin importar colores ni partidos.

“México es un país de instituciones que se respetan y aquí lo que velamos en Coahuila es la democracia, vemos el trabajo en equipo y de coordinación que tiene nuestro gobernador Manolo Jiménez con todas y todos sin importar colores, partidos, sin distinciones de nada porque aquí lo que cuenta y lo que buscamos es beneficiar siempre a los coahuilenses y mejorar su calidad de vida”.

“Aquí como lo comentamos la democracia se tiene que cuidar con todo, como cuidamos a nuestro estado y que hoy lo que se vive a nivel nacional no venga y nos impacte aquí en Coahuila, aquí hay que seguir trabajando al interior en torno al gobernador Manolo Jiménez y que no nos distraigan los temas nacionales, al contrario, aquí nos cuidamos entre coahuilenses. A quien venga, sea presidenta o presidente del INE, le deseamos todo el éxito y que siempre vele con imparcialidad la labor de ese organismo”, puntualizó Elizondo Pérez. (ÁNGEL AGUILAR)