Entrará en operación la Policía Estatal de Caminos antes de concluir este 2026

El nuevo agrupamiento contará inicialmente con al menos 30 elementos capacitados y unidades identificables; tendrá presencia en las cinco regiones de Coahuila y trabajará en coordinación con la Guardia Nacional.



Antes de concluir este 2026 entrará en operación la Policía Estatal de Caminos de Coahuila, un nuevo agrupamiento de seguridad que contará inicialmente con al menos 30 elementos y tendrá presencia en las cinco regiones de la entidad, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.

El funcionario explicó que el personal ya recibe capacitación y adiestramiento mediante un programa aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar que los elementos cuenten con la preparación necesaria para desempeñar sus funciones.

«Con el personal de elementos que va a integrar este agrupamiento, tenemos aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un programa de capacitación y adiestramiento que ya están tomando, avalado por la Federación para que se pueda prestar a que sea un tema improvisado, es un tema profesionalizado, capacitado el personal, con equipo tecnológico adecuado, con vehículo debidamente reconocibles y, sobre todo, en coordinación con la Guardia Nacional», señaló.

Gutiérrez Rodríguez detalló que las unidades destinadas a la corporación se encuentran en proceso de balizamiento y adecuaciones para que puedan ser identificadas por los automovilistas. La intención es que el agrupamiento disponga de vehículos y herramientas tecnológicas adecuadas para realizar labores de vigilancia y apoyo en las carreteras estatales.

Entre las zonas donde se prevé reforzar la presencia de las autoridades se encuentra el tramo de Los Chorros, en la carretera 57, considerado un punto delicado por las condiciones de circulación y los riesgos para los conductores. El secretario indicó que la Policía Estatal de Caminos se sumará a las acciones de prevención y vigilancia que actualmente se realizan en coordinación con autoridades federales y municipales.

«Estaremos ayudando en un tramo tan delicado como es el de Los Chorros, donde en las últimas fechas hemos tenido muy poca incidencia de accidentes automovilísticos desde que está el operativo implementado por instrucciones del gobernador y en coordinación con autoridades federales, nos apoya el Municipio de Arteaga, la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Municipio de Saltillo; hay un operativo de señalización, patrullaje, vigilancia», expresó.

La nueva corporación buscará fortalecer la seguridad vial y la vigilancia en las carreteras de Coahuila, mediante personal profesionalizado, unidades identificables y coordinación interinstitucional. Su puesta en marcha está prevista antes de finalizar el año, con cobertura en las cinco regiones del estado. (OMAR SOTO)