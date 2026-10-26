Propone Beatriz Fraustro fortalecer el turismo enológico y la producción de vino en Coahuila

En sesión ordinaria, la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Impulso y Desarrollo de la Actividad Vitivinícola del Estado de Coahuila, mediante la cual propone que los municipios, en el ámbito de su autonomía y atribuciones, promuevan el reconocimiento de usos de suelo compatibles con la actividad vitivinícola y sus actividades turísticas complementarias, a fin de facilitar el desarrollo ordenado de proyectos que vinculen la producción de vino con el turismo enológico.

Con el propósito de fortalecer esta actividad, hace diez años se publicó la Ley para el Impulso y Desarrollo de la Actividad Vitivinícola del Estado de Coahuila, lo cual permitió desplegar una estrategia institucional para promover y posicionar el vino coahuilense a nivel nacional e internacional; impulsando la participación de autoridades y de los mismos vitivinicultores, organizaciones, asociaciones, comités y consejos relacionados con esta actividad.

Una de las acciones que ha trascendido es la ruta Vinos y Dinos, presentada en el 2019 por el entonces alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; un modelo novedoso que unió dos de las grandes riquezas que tiene Coahuila: la tradición vitivinícola y su patrimonio paleontológico.

Si bien, la legislación vigente contempla los ayuntamientos en diversas acciones, estos no se encuentran expresamente incluidos dentro de la Comisión Interinstitucional para el Impulso y Desarrollo Vitivinícola del Estado de Coahuila; órgano permanente de consulta, colaboración, concertación y coordinación; por la propuesta de incorporar los municipios como integrantes de esta comisión permitiría fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales, así como vincular acciones del sector con las características y necesidades de las regiones donde se desarrolla la actividad vitivinícola.

“Su participación favorecería la articulación de acciones de promoción turística, el mejoramiento de infraestructura y la vinculación con productores y prestadores de servicios, con el propósito de ampliar los beneficios de esta actividad a otros sectores de la economía local”, expresó Beatriz Fraustro. (El Heraldo de Saltillo)