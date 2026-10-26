Perfilan a Karla Natividad González como nueva presidenta del IEC

La Comisión de Vinculación con Organismos Electorales la seleccionó este lunes para encabezar el Instituto Electoral de Coahuila; su nombramiento deberá ser ratificado este jueves por el Consejo General del INE

Karla Ivonne Natividad González fue seleccionada la mañana de este lunes por la Comisión de Vinculación con Organismos Electorales para ocupar la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), decisión que deberá ser ratificada este jueves durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La profesionista cuenta con experiencia en los ámbitos empresarial, ciudadano e institucional. Actualmente preside el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila y se desempeña como vicepresidenta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste.

En su trayectoria académica, cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por el Tec de Monterrey Campus Saltillo, así como una maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México (UVM).

En el ámbito empresarial, ha participado en distintos espacios de representación y organización. Se ha desempeñado como consejera de Coparmex Coahuila Sureste, tesorera del Consejo de ExaTec y presidenta del Consejo de la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex.

Su perfil combina la participación en organismos empresariales con la representación ciudadana en materia de combate a la corrupción, a través de su actual responsabilidad al frente del CPC del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

La eventual designación de González quedará sujeta a la determinación del Consejo General del INE, órgano que deberá resolver sobre la propuesta durante la sesión programada para este jueves. (OMAR SOTO)