Funciona estrategia; disminuye tiempo perdido en el tráfico en Saltillo

En 2019 los saltillenses invertían 78.51 horas anuales por persona en el congestionamiento vial, para 2026 la cifra disminuyó a 57 horas anuales, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad

El tiempo perdido por congestión vehicular en Saltillo muestra una disminución en los resultados publicados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) entre 2019 y 2026. Mientras el primer estudio, de 2019, estimó 78.51 horas anuales por persona en el tráfico, la edición más reciente reportó 57 horas, es decir una diferencia de 21.51 horas, equivalente a 27.4 por ciento menos.

En materia de movilidad, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Javier Díaz González ha impulsado acciones para ordenar la circulación y ofrecer alternativas de traslado.

Entre ellas se encuentra la transformación del antiguo Instituto Municipal del Transporte en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), con mayores facultades de planeación, gestión y supervisión.

Una de las intervenciones se realizó en el distribuidor vial El Sarape, donde se instalaron barreras para delimitar carriles y evitar entrecruces sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección de sur a norte.

De acuerdo con el IMMUS, las pruebas piloto mostraron que los automovilistas podrían ahorrar hasta 10 minutos en el recorrido entre Felipe J. Mery y Nazario Ortiz Garza.

Otra iniciativa es Aquí Vamos Gratis, que comenzó operaciones el 1 de octubre de 2025 con 35 unidades nuevas y rutas troncales para conectar distintos sectores de la ciudad. Según cifras del Ayuntamiento, durante su primer año brindó siete millones de pasajes y representó un ahorro superior a 95 millones de pesos para las familias usuarias.

El municipio también anunció en febrero de 2026 un proyecto piloto de semaforización con inteligencia artificial en Presidente Cárdenas, entre Emilio Carranza y Francisco de Urdiñola. Se han ajustado los tiempos de paso vehicular y peatonal de acuerdo con los aforos registrados por hora y día.

A estas medidas se suman además intervenciones semafóricas, mejoras de pasos peatonales, mantenimiento de ciclocarriles y capacitación de operadores del transporte público, como parte de la estrategia municipal para atender las necesidades de automovilistas, pasajeros, peatones y ciclistas.

La administración actual de Javier Díaz contempló desde el inicio como uno de sus ejes prioritarios la mejora de la movilidad en la ciudad.

“Este es un proyecto prioritario: mejorar la movilidad en todos los sentidos. Vamos a pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con nuestras familias” resaltó el alcalde en 2025.

Desde entonces se trabaja en 5 ejes estratégicos: Cultura ciudadana para una mejor convivencia; Transporte público piedra angular de la movilidad; Vialidades fluidas para estar más tiempo con la familia; Banquetas y ciclovías para conectar, y Espacios públicos de calidad para convivir. (José Torres | El Heraldo)