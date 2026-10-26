Invita UAdeC a Participar en el “Trueque Fest 2026” en la Unidad Laguna

Estudiantes de la UAdeC realizarán el Trueque Fest 2026 el 28 de octubre en Ciudad Universitaria de Torreón, para promover el intercambio de artículos, el consumo responsable y el cuidado ambiental.

Torreón. – Estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, invitan a participar en la primera edición del “Trueque Fest 2026 “, que se realizará este miércoles 28 de octubre en Ciudad Universitaria Campus Torreón.

En rueda de prensa dieron a conocer los detalles del evento, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo Jurado Rangel, la jefa del departamento de Difusión Cultural, Arcelia Ayup Silveti, el director de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Torreón, Tomás Juan Manuel López Velázquez, la presidenta del Comité Trueque Fest, Hillary Alessandra Rivera Reyes, el tesorero del Comité Trueque Fest, Brandon Phillippe Castañón Díaz.

El Trueque Fest surge como una iniciativa estudiantil orientada a fomentar la conciencia ambiental, el consumo responsable, la reutilización de objetos y la convivencia entre integrantes de la comunidad universitaria, además busca generar un espacio de participación en el que las y los estudiantes puedan intercambiar artículos que ya no utilizan, permitiendo que estos encuentren una nueva utilidad en manos de otras personas.

También pretende promover alternativas que favorezcan la reutilización y contribuyan a disminuir el desperdicio de objetos que todavía pueden ser aprovechados, por lo que los artículos de casa que se puedan intercambiar y que estén en buen estado como ropa, muebles, zapatos, electrodomésticos, entre otros.

En su mensaje, la presidenta del Comité Trueque Fest, Hillary Alessandra Rivera, señaló que el evento se desarrollará el próximo miércoles 28 de octubre en la cancha de la Facultad de Ciencias Biológicas en Ciudad Universitaria Campus Torreón, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, y podrá participar toda la comunidad universitaria, además del público en general.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo Jurado Rangel, manifestó que el intercambio de ropa y accesorios entre estudiantes representa una alternativa para apoyar la economía de la comunidad universitaria, especialmente para quienes se trasladan desde municipios como Lerdo y San Pedro, así como de otras localidades.

Así mismo, invitó a estudiantes a sumarse a esta actividad, llevando productos que ya no necesitan y que pueden ser útiles para otras personas, con el propósito de contribuir tanto al bienestar económico como a la reducción de residuos y al aprovechamiento responsable de los recursos. (El Heraldo de Saltillo)