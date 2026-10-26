Miguel Riquelme toma protesta al contralor municipal

En sesión de Cabildo, también se analizó el estado financiero de septiembre y el avance de gestión financiera del tercer trimestre, los cuales se aprobaron por mayoría.

Torreón, Coahuila.- Este lunes durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a Manuel Valdés Ruiz como titular de la Dirección General de Contraloría Municipal de la Administración 2026- 2027.

El presidente municipal destacó la participación positiva del Cabildo en favor de la transparencia, con la designación del titular de la Contraloría Municipal.

Por otro lado, fue aprobado por mayoría el estado financiero de septiembre del ejercicio fiscal 2026, así como el Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Además, se presentó el Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de los siguientes Organismos Descentralizados de la Administración Municipal:

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón; Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV); Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón (COPRODER); Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.

Así como del Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores; Instituto Municipal de la Mujer de Torreón; Instituto Municipal del Deporte; Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN); Instituto Municipal de Cultura y Educación del Municipio de Torreón; Instituto Municipal del Emprendimiento; y XHTOR Radio Torreón.

En otro asunto, se aprobó por unanimidad la solicitud de regularización de tenencia de la tierra a favor de un particular, en su calidad de posesionaria del Local Comercial 110 Bloque 1, Sector del Mercado Alianza de esta ciudad.

También por unanimidad, se aprobó la denominación de una vialidad con el nombre de “Lic. Óscar Gutiérrez del Bosque”, ubicada en la colonia José de las Fuentes de esta ciudad. (El Heraldo de Saltillo)