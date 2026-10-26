Anuncian descuentos del 100% en multas y recargos del predial durante todo noviembre en Torreón

Los estímulos corresponden al 100% en multas y recargos, en los conceptos de predial, pavimento y limpieza. Estarán vigentes del 01 al 30 de noviembre.

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de apoyar la economía de las familias de Torreón y brindar facilidades a la ciudadanía para regularizarse en sus contribuciones, la Administración Municipal se sumará a las promociones del Buen Fin 2026, mediante estímulos en el pago del impuesto predial, pavimento y limpieza.

Si bien es una acción que se suma a las actividades por el “Buen Fin”, el beneficio se extenderá durante todo el mes de noviembre.

Javier Lechuga Jiménez Labora, Tesorero Municipal, informó que esta iniciativa se lleva a cabo cada año con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos alternativas para ponerse al corriente en sus pagos, y fortalecer con ello las finanzas municipales.

Indicó que en esta ocasión, los estímulos estarán vigentes del 01 al 30 de noviembre de 2026, periodo durante el cual se aplicará un descuento del 100 por ciento en multas y recargos correspondientes a las contribuciones de predial, pavimento y limpieza.

El funcionario explicó que este beneficio representa una opción para que las personas con adeudos puedan regularizar su situación, y aprovechen la eliminación total de multas y recargos generados.

Lechuga Jiménez Labora destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante estrategias que permitan a los ciudadanos reducir los adeudos acumulados y mantener en orden sus contribuciones.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a prepararse para aprovechar este periodo de descuentos, y solicitar el estado de cuenta en el sitio oficial del Municipio https://www.torreon.gob.mx/ en el apartado del predial. (El Heraldo de Saltillo)