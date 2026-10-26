Pronostican lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este lunes se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en el oeste y suroeste del estado, acompañadas de descargas eléctricas.

Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas susceptibles, así como reducción de la visibilidad en caminos y carreteras.

Durante la mañana se espera ambiente fresco a templado, con posibles bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en algunas zonas. Por la tarde, predominará un ambiente templado a cálido.

Asimismo, se pronostica viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas y árboles, así como el desplazamiento de objetos que no se encuentren debidamente asegurados.

De acuerdo con el SMN, las lluvias previstas en el norte del país están relacionadas con la presencia de una línea seca, en interacción con otros sistemas atmosféricos que favorecen condiciones de inestabilidad.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil recomienda:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

* Mantenerse alejado de cauces y zonas bajas durante las lluvias, ya que los niveles de agua pueden incrementarse repentinamente.

* Extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante la presencia de lluvia, pavimento mojado, bancos de niebla o reducción de la visibilidad.

* Asegurar o retirar láminas, lonas, macetas, muebles de exterior y otros objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por las rachas de viento.

* Alejarse de árboles, postes, cables, anuncios publicitarios y otras estructuras que puedan representar un riesgo ante las rachas de viento.

* Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en una construcción segura y evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles.

* Evitar transitar por zonas susceptibles a deslaves, especialmente durante lluvias intensas o prolongadas.

* Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)