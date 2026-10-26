Se concentran transportistas en carreteras de México

Ciudad de México.- Transportistas se concentran en algunas carreteras del País, sin cerrar la circulación.

Como parte del paro nacional, se registra presencia de transportistas en vías del Estado de México, Morelos, Veracruz, Coahuila, Aguascalientes y Tabasco.

“PRESENCIA DE MANIFESTANTES. Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE”.

“Sin cierre a la circulación: #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos. Autopista Cuernavaca – Acapulco, Plaza de Cobro Alpuyeca, dirección Cuernavaca”.

“»Con reducción de carriles: Autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque, Plaza de Cobro Antonio Dovalí Jaime, dirección Cosoleacaque”, informó Capufe.

En tanto, Guardia Nacional Carreteras reportó presencia de manifestantes en vías como la Toluca-Atlacomulco en Edomex; la Matehuala-Monterrey, en Coahuila; la carretera Boulevard Aeropuerto en Guanajuato; la autopista León-Aguascalientes, en Aguascalientes; y en la Villahermosa-Cárdenas, en Tabasco. (AGENCIA REFORMA)