“Han pedido operar en México y hemos dicho que no”: Sheinbaum sobre solicitudes de EU

La presidenta confirmó que Washington ha solicitado en varias ocasiones realizar operativos conjuntos en México, pero sostuvo que la cooperación en seguridad debe respetar la soberanía y la integridad territorial del país.

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que Estados Unidos ha solicitado en varias ocasiones realizar operaciones conjuntas contra los cárteles en territorio mexicano, pero aseguró que su Gobierno ha rechazado esas peticiones para impedir la participación operativa de fuerzas estadounidenses dentro del país.

En conferencia, en Palacio Nacional, la mandataria federal respondió a una investigación publicada el sábado por The New York Times, según la cual la Administración de Donald Trump entregó recientemente a funcionarios mexicanos un memorando que propone ampliar la cooperación bilateral, incluida la posibilidad de que personal estadounidense acompañe operativos contra los cárteles en México.

“Ellos han pedido varias veces la operación conjunta en nuestro país y nosotros siempre hemos dicho que no, que la integridad territorial, pues esa no puede vulnerarse y que nos coordinamos, pero sin la participación de ellos en nuestro territorio”, afirmó.

La investigación publicada por el diario estadounidense señala que Washington busca obtener un resultado concreto contra el crimen organizado que pueda presentar como un logro antes de las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

Según el reportaje, el memorando fue entregado en semanas recientes y plantea también ampliar el intercambio de inteligencia, como parte de los esfuerzos de Washington para conseguir una mayor participación de su personal de seguridad en operaciones realizadas dentro de México.

Sheinbaum no confirmó haber recibido el memorando mencionado en la investigación, pero sostuvo que las solicitudes para realizar operaciones conjuntas se han presentado desde el inicio del actual Gobierno estadounidense.

“No es nada nuevo, además no, no, o sea, es algo que nos han pedido desde hace, desde el primer momento de la llegada”, señaló.

La presidenta afirmó que México mantiene una colaboración estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque insistió en que las operaciones dentro del territorio nacional deben estar a cargo exclusivamente de las fuerzas mexicanas.

Como ejemplo de esa cooperación mencionó las operaciones espejo realizadas recientemente en la frontera, mediante las cuales autoridades de ambos países actúan de manera coordinada, pero cada una dentro de su territorio.

La mandataria federal explicó que ese mecanismo se utilizó después de que autoridades estadounidenses reportaron disparos provenientes de México y que ambas naciones mantienen comunicación para atender incidentes fronterizos.

Sheinbaum sostuvo que la participación de representantes de agencias estadounidenses en México debe ajustarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, mientras que cualquier solicitud de equipo o apoyo especializado debe partir del Gobierno mexicano.

También recordó que el entendimiento bilateral en materia de seguridad se sustenta en cuatro principios: soberanía, integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

Sheinbaum rechazó que México vuelva a permitir la presencia operativa de fuerzas estadounidenses en tierra, como afirmó que ocurrió durante el Gobierno de Felipe Calderón.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la participación, como se hizo en la época de Calderón, de la presencia de fuerzas de Estados Unidos en tierra”, sostuvo. (AGENCIA REFORMA)