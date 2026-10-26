Sheinbaum avala renuncia de Taddei al INE y pide investigar posibles irregularidades

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró acertada la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos y conflictos de interés.

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró este lunes que Guadalupe Taddei tomó una buena decisión al renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pero insistió en investigar los presuntos abusos y conflictos de interés durante su gestión, al tiempo que condenó las burlas misóginas contra la funcionaria.

La mandataria sostuvo que la separación del cargo permitirá realizar las auditorías necesarias para esclarecer los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos y posibles privilegios dentro del organismo electoral, sin que ello justifique los ataques personales contra Taddei.

“Creo que ya toma una buena decisión de separarse del cargo, y como lo he dicho, llegamos movimiento de millones y millones de mexicanos que han luchado y siguen luchando, seguimos luchando y en su momento, lo más importante era separar el poder económico del poder político y acabar con el régimen de corrupción y privilegio y no puede haber señalamiento sombras, como lo dije el viernes, pues de corrupción en la institución de electoral”, expresó.

Sheinbaum reiteró que los señalamientos sobre posibles irregularidades deben investigarse y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar los hechos y presentar sus conclusiones.

“Si hay un mal manejo de recursos públicos, si hubo conflicto de interés que se investigue y ella toma una decisión de separarse del cargo, qué bueno para que pueda investigar adecuadamente”, afirmó.

La presidenta sostuvo que las investigaciones son necesarias para proteger al INE y evitar que persistan sospechas sobre el funcionamiento de la autoridad electoral.

“Que haga la Auditoría Superior sus investigaciones y que saque sus conclusiones como lo señalamos el viernes. Yo el viernes dije no puede haber una sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral”, recordó.

-¿Habló con ella, presidenta?, se preguntó.

“No, no”, respondió,

Condena mofas y burlas misóginas

Sheinbaum acusó a la Oposición de recurrir a ataques personales y misóginos contra Guadalupe Taddei durante el fin de semana y sostuvo que esas expresiones no pueden justificarse por las acusaciones relacionadas con su desempeño como servidora pública.

La mandataria afirmó que las investigaciones sobre posibles irregularidades deben distinguirse de las agresiones relacionadas con la vida personal de la ex presidenta del INE.

“Es importante decirlo, durante el fin de semana, también vimos una degradación muy grande de la oposición. Esta burla misógino tampoco puede permitirse que es muy cobarde quien agrede a una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales, y eso tampoco debe ser parte de la política mexicana”, sostuvo.

La presidenta señaló que los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos son legítimos, pero rechazó que se utilicen para justificar burlas contra una mujer.

“Una cosa es un señalamiento de posible, abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta, celebrar esta crítica personal a una mujer particularmente genera mucha indignación”, expresó.

Sheinbaum indicó que el procedimiento de sustitución está previsto en la legislación electoral, por lo que el Consejo General deberá designar una presidencia provisional y la Cámara de Diputados iniciar el proceso para nombrar a quien encabezará el Instituto. (AGENCIA REFORMA)