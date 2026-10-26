Será GP de México clave en lucha por el subliderato de F1

Ciudad de México.- Con el campeonato prácticamente definido tras el dominio de Kimi Antonelli, los reflectores de la Fórmula 1 se trasfieren por completo a la intensa batalla por el subliderato, donde el Gran Premio de México se perfila como un punto de inflexión decisivo.

Atrás de Kimi Antonelli se desata otra batalla por el subliderato.

George Russell no solo está lejos del título, ahora tiene que preocuparse de no perder el segundo puesto porque Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc, ya le pisan los talones.

El británico sumó 4 puntos en Estados Unidos para un total de 242 unidades y en México está obligado a dar una de sus mejores actuaciones.

Verstappen sigue de cerca al piloto de Mercedes con 236 tantos, mientras que Leclerc también recortó distancia tras su podio en Austin con 233 puntos.

Con nueve unidades de diferencia entre los cuatro pilotos, los lugares pueden cambiar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sobretodo para el que mejor se adapte a la altura y las condiciones de la pista.

La situación es más favorable en el Campeonato de Constructores porque Mercedes lidera con 607 tantos, Ferrari lo escolta con 474 y Red Bull y McLaren están empatados con 355 puntos, por lo que las ‘Flechas Plateadas’ están a un paso de llevarse también esta corona por primera vez desde 2021. (AGENCIA REFORMA)