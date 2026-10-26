Llega a Agua Nueva “Mega Baile & Carreras” con Los Herederos de Nuevo León

Mediante una rueda de prensa con presencia del grupo musical, representantes del Club Hípico Agua Nueva anunciaron los detalles y pormenores de su próximo evento “Mega Baile & Carreras”, que contará con la presencia de Los Herederos de Nuevo León, y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el domingo 29 de noviembre y el evento se llevará a cabo en el Club Hípico Agua Nueva, ubicado en el ejido Agua Nueva en Saltillo, Coahuila.

Las puertas abren a las 10:00 a.m y se espera una asistencia de 3 a 5 mil personas.

El evento tendrá entre 25 a 30 carreras de caballos, juegos para niños y zona de comida con una variedad de propuestas gastronómicas.

Además, se contará con la presencia de Conjunto Zacatecas, que llegan por primera vez a Saltillo, después de haber triunfado en Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, y también de los Herederos de Nuevo León.

Los boletos ya están a la venta y los puedes adquirir físicamente en tiendas Manhattan, Forrajearía, Veterinaria Reyes Agua Nueva, Bordados y Confecciones Ana Gaby, Adictos a Bailes Norteños, La Tribu Western Wear, Taqueria Providencia, Super Carnes Lupita Landín y Beto el de las Botas.

El evento cuenta con dos zonas diferentes con los siguientes precios: Preventa General: $250 y mesas para 4 personas: 4 mil pesos. También podrás adquirir entradas generales el día del evento por $350.

Los Herederos de Nuevo León son una agrupación mexicana de música norteña integrada por Lalo Mora Jr., Homero de León, Javier Benavides Jr. y Mario Cavazos Jr. Son conocidos por canciones como “Palabra de Borracho”, “Quisiera”, “Tres Vueltas”, entre otras que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming digital.

Por su parte, Conjunto Zacatecas es una agrupación de música regional mexicana famosa por combinar música norteña con saxofón, huapangos, cumbia, corridos y canciones románticas como “El Zacatecano”, “Tu y Yo” y “El Caramelo”.

El Mega Baile & Carreras promete una experiencia llena de música, baile y un gran ambiente. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)