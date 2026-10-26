Problemas de próstata incrementan el riesgo de caídas y fracturas cada noche

Levantarse frecuentemente en la noche a orinar podría incrementar el riesgo de caídas y fracturas en varones con prostatitis e hiperplasia prostática benigna.

Ciudad de México.- Despertarse repetidamente durante la noche para orinar puede ser uno de los primeros síntomas de problemas de próstata, que además de afectar el descanso convierte cada visita al baño en la posibilidad de sufrir una caída, particularmente en hombres mayores. Situación que cobra relevancia en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora el 20 de octubre, pues los varones que presentan nicturia tienen un riesgo elevado de caídas y fracturas, 1.2 y 1.3 veces más respectivamente, en comparación con personas sin este síntoma prostático.

La nicturia es la necesidad de levantarse a orinar durante la noche de forma recurrente, y en varones mayores de 40 años puede ser ocasionado por problemas de la próstata como prostatitis e hiperplasia prostática benigna, condiciones que obstruyen el flujo de orina y generan chorro débil, vaciado incompleto y urgencia. El resultado: múltiples viajes nocturnos al baño, somnolencia, menor atención y, en adultos de la tercera edad, mayor probabilidad de caídas, explica el Dr. Adrián Gutiérrez González, director del Programa de Neurourología y Urodinamia en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Cada despertar nocturno obliga a los adultos mayores a caminar en condiciones de oscuridad y menor equilibrio. Si a ello sumamos que con el paso de los años la calidad de los huesos disminuye, el riesgo de una fractura se incrementa de manera importante”, advierte Gutiérrez González.

Con el fin de ayudar a los hombres que tienen problemas de próstata y síntomas como la nicturia se desarrolló la página web “Hablemos de la Próstata», plataforma educativa que explica de manera sencilla y amigable por qué la próstata puede enfermar de prostatitis o de hiperplasia prostática benigna (HPB). La primera es la inflamación de la próstata de origen infeccioso y se clasifica en cinco grupos principales: prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica, síndrome doloroso pélvico crónico, prostatitis inflamatoria asintomática y prostatitis granulomatosa.

Por su parte, la hiperplasia prostática benigna (HPB) se caracteriza por el crecimiento no cancerígeno de la próstata; suele desarrollarse a partir de los 40 años y su prevalencia e intensidad aumentan con la edad.

Se estima que a nivel mundial la prevalencia es del 14.8% en los hombres jóvenes (desde los 40 años) y se incrementa hasta 36.8% en los varones de 80 años o más.

En “Hablemos de la Próstata” también se explican los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) que no solo generan malestares como la nicturia, sino también urgencia para orinar e incluso dolor pélvico. “El objetivo de este sitio web es brindar información avalada por urólogos en torno a la salud prostática, ya que tiene un cuestionario confidencial que orienta al paciente a buscar ayuda profesional y consejo médico en caso de requerirlo”, indica el Dr. Gustavo Hernández Verde, Director Médico de Schwabe Pharma México.

Otro punto clave del sitio “Hablemos de la Próstata” es que brinda información sobre una terapia sustentada en un fitomedicamento que contiene la combinación de Serenoa repens y Urtica dioica, ingredientes que han demostrado seguridad, eficacia similar a los medicamentos tradicionales, pero con menores efectos secundarios, en el tratamiento de hiperplasia prostática benigna, prostatitis y síndrome de dolor pélvico crónico, dadas sus propiedades antiandrogénicas, antiestrogénicas, antiproliferativas, antioxidantes y antiinflamatorias.

Finalmente, el Dr. Luis Daniel Alviso de la Serna, neuropsiquiatra y miembro del Comité Científico del Consorcio Mexicano de Neurofarmacología (MCNP), destaca que es importante evitar los riesgos de caídas y lesiones por nicturia, por ello, invita a los varones a buscar atención médica si presentan síntomas del tracto urinario inferior (STUI) por enfermedades de la próstata, con el objetivo de reducir las visitas nocturnas al baño. (El Heraldo de Saltillo)