Influenza: quiénes deben vacunarse y por qué es necesario hacerlo cada año

Monterrey, NL.- Neumólogo aclara mitos de la influenza y enfatiza la vacunación anual en la población para reducir hospitalizaciones y muertes.

1 ¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA?

“Las personas que deben aplicarse la vacuna contra la influenza son todas las personas arriba de 6 meses de vida, absolutamente todas.

“Hay unas poblaciones de mayor alto riesgo, como los mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, pacientes con enfermedades cardíacas, pulmonares como EPOC, asma, cáncer de pulmón o que usen medicamentos que bajen nuestras líneas de defensa, como quimioterapia, inmunoterapia, terapias biológicas.

“Estos grupos son más vulnerables a adquirir casos graves de influenza, entonces es una población prioritaria, pero en realidad toda persona arriba de seis meses de vida tiene que vacunarse”.

2 ¿CÓMO DISTINGUIR LA INFLUENZA DE UN RESFRIADO COMÚN?

“Un resfriado común es por virus como el rinovirus, produce un cuadro gradual de escurrimiento nasal, dolor de cabeza, febrícula, son síntomas de intensidad leve y moderada.

“Pero la influenza es como si te arrollara un camión: fiebre de alto grado, dolor articular, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta y tiene una instauración extraordinariamente rápida.

“La influenza, a diferencia de resfriado común, puede evolucionar a neumonía, a insuficiencia respiratoria, incluso a la muerte”.

3 ¿QUÉ EFECTOS PUEDE PROVOCAR LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA?

“La vacuna contra influenza no da influenza, no produce influenza. De hecho, es imposible que lo haga. ¿Por qué? Está creada con virus inactivos o partículas de virus. Lo que busca la vacuna es inducir una respuesta inmunológica, que tú crees anticuerpos contra la influenza.

“Lo que sí puede producir es dolor en el sitio de aplicación, febrícula, malestar general, pero dura un par de horas o un par de días. Son eventos adversos menores.

“Es muy raro que dé un evento adverso mayor. Es una vacuna con un perfil de seguridad extraordinariamente alto”.

4 SI ME VACUNÉ Y AUN ASÍ ME DIO INFLUENZA, ¿SIGNIFICA QUE NO FUNCIONÓ LA VACUNA?

“Si nos vacunamos y nos da influenza pese a la vacuna, no significa que fracasó la vacuna.

“El objetivo primordial de la vacuna no es que no te infectes de influenza: es evitar los casos graves de influenza, que vayas a dar al hospital, a terapia intensiva o que mueras de una neumonía grave o insuficiencia respiratoria.

“Esa es la gran ventaja y el objetivo a cumplir de la vacuna.

“La vacuna puede disminuir o mitigar la probabilidad de que te contagies de influenza, pero no la exenta al 100 por ciento”.

5 ¿POR QUÉ ES NECESARIO VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA CADA AÑO?

“Debido a que cada año tienen alta circulación tres a cuatro virus de influenza, es decir, tres linajes, tipos y subtipos de influenza: influenza B, influenza H3N2, H1N1.

“Nos tenemos que vacunar porque cada año aumenta la circulación de dos, tres, hasta cuatro de estos virus, y el siguiente año son diferentes los virus que circulan.

“La vacuna que te aplicas, por ejemplo, la que nos vamos a aplicar este año, temporada 2026-2027, cubre los virus que tuvieron más alta circulación en los meses previos.

“Por eso cada año hay que vacunarnos para influenza, para generar inmunidad contra los virus que tienen alta circulación en esta época invernal”. (AGENCIA REFORMA)