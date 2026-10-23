Admite Sheinbaum déficit médico; anunciará contrataciones de médicos y enfermeras en el sistema público

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará la próxima semana un programa para contratar médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, ante la falta de especialistas en el sistema público.

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que persiste un déficit de médicos especialistas en el sistema público de salud y anunció que la próxima semana presentará un programa de contrataciones para atender las necesidades de personal en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En la mañanera, informó que su Gobierno realizó un diagnóstico para determinar cuántos médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud hacen falta en cada institución, con el propósito de atender las necesidades más urgentes este mismo año y establecer un esquema de contratación a partir de 2027.

“Todavía nos faltan médicos especialistas en el país, (para que) puedan hacerse equipos de trabajo que puedan ir a garantizar el servicio de salud en los distintos lugares”, señaló.

Sheinbaum explicó que el programa también contempla regularizar la situación laboral de trabajadores que ingresaron al sistema de salud durante la pandemia de Covid-19 y que todavía no cuentan con una contratación formal.

Reconoció que existen empleados de los servicios estatales de salud que continúan siendo pagados por los gobiernos locales, pese a que sus centros de trabajo ya forman parte del sistema federalizado IMSS-Bienestar.

“Primero garantizar la contratación de todos aquellos que entraron en la pandemia, y que aún no tienen su contratación”, sostuvo.

La presidenta señaló que se analiza la distribución del personal médico y de enfermería para identificar las unidades que requieren reforzar sus plantillas y organizar equipos de especialistas que puedan trasladarse a las localidades donde no existe suficiente personal.

“Es un programa que la próxima semana vamos a presenta”, adelantó.

El anuncio se produce en medio de los problemas de abasto de medicamentos, equipamiento y disponibilidad de personal que enfrenta el sistema público de salud, y que el Gobierno busca atender mediante nuevos mecanismos de distribución, adquisiciones y contrataciones.

La mandataria adelantó que la próxima semana también informará sobre los consultorios que se encuentran en construcción, la adquisición de equipos médicos y los plazos previstos para su entrega a hospitales y unidades de atención. (AGENCIA REFORMA)