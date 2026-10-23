Vender en línea de forma ocasional: ¿qué retienen las plataformas y cómo proteger tu cuenta?

Vender algo por internet de manera ocasional puede dejar más rastro fiscal del que parece. Cuando una plataforma tecnológica interviene en una operación y también procesa el cobro, puede tener obligaciones de informar sobre las operaciones y, cuando corresponde, efectuar retenciones vinculadas con los ingresos de personas físicas.

Para alguien que solo vendió algunas cosas que ya no utilizaba, ofreció artesanías o cobró un servicio puntual, esto puede resultar desconcertante. El depósito recibido puede no coincidir con el importe esperado y, al mismo tiempo, la cuenta digital comienza a acumular movimientos que después conviene poder identificar. Entender qué hace la plataforma y mantener segura la cuenta son dos problemas diferentes, pero ambos aparecen en el mismo lugar: donde recibes el dinero.

¿Una venta ocasional ya cuenta para el SAT?

No existe una regla simple según la cual una venta aislada convierta automáticamente a una persona en vendedor profesional. El tratamiento fiscal depende de la naturaleza de las operaciones, los ingresos obtenidos, la situación de la persona y el medio mediante el cual se realizan.

Cuando se venden bienes o se prestan servicios a través de determinadas plataformas tecnológicas de intermediación, la legislación mexicana establece obligaciones tanto para las personas físicas involucradas como para las plataformas. El SAT contempla específicamente ingresos obtenidos por la enajenación de bienes y la prestación de servicios mediante estos sistemas.

¿Qué es exactamente lo que puede descontar una plataforma?

Una retención es una cantidad que un tercero descuenta de un pago para posteriormente enterarla es decir, reportarla y entregarla al SAT a nombre de la persona a quien correspondía ese ingreso.

En las operaciones que entran en el esquema fiscal aplicable a plataformas tecnológicas, las retenciones por ventas en plataformas pueden involucrar impuestos que la plataforma descuenta conforme a las reglas correspondientes antes de entregar el neto al usuario. El SAT establece que las plataformas obligadas realizan esas retenciones y su entero ante la autoridad fiscal.

Esto permite entender por qué el importe de una venta y el dinero finalmente depositado no siempre coinciden.

También es importante no interpretar cualquier diferencia como una retención fiscal. Un movimiento debe identificarse mediante el detalle de la operación y los comprobantes correspondientes.

Además, nuevas retenciones ventas en plataformas no debe confundirse automáticamente con el impuesto final que terminará correspondiendo a cada persona. Su tratamiento dependerá de la situación fiscal aplicable y de cómo deban considerarse esos pagos al cumplir con las obligaciones correspondientes.

¿Por qué dos personas pueden recibir cantidades netas diferentes?

Porque la plataforma no necesariamente dispone de la misma información fiscal de ambas.

El Registro Federal de Contribuyentes permite identificar al contribuyente ante el SAT. Junto con la información sobre la actividad y el régimen fiscal correspondiente, forma parte de los datos relevantes para determinar cómo se documentan determinadas operaciones.

Por eso es importante que la información fiscal proporcionada a una plataforma sea correcta y esté actualizada. El propio SAT contempla diferencias en el tratamiento de las retenciones cuando la plataforma cuenta o no con la clave del RFC de la persona física.

Esto no significa que actualizar los datos permita elegir cuánto pagar. Significa que la plataforma necesita información fiscal adecuada para aplicar el tratamiento que corresponda.

¿Qué documentos quedan después de cobrar?

El historial de la aplicación sirve para seguir el movimiento del dinero, pero no sustituye necesariamente la documentación fiscal.

Cuando una plataforma realiza las retenciones previstas en el esquema correspondiente, existen comprobantes fiscales que permiten documentar tanto el pago como los impuestos retenidos. El SAT contempla un CFDI de Retenciones e Información de Pagos con el complemento específico para servicios de plataformas tecnológicas.

Esa documentación permite conciliar operaciones. Conciliar significa comprobar que el ingreso registrado, el dinero efectivamente recibido y las retenciones documentadas corresponden a la misma transacción.

Para alguien que vende esporádicamente, puede parecer excesivo guardar esta información. Sin embargo, cuando llega el momento de revisar obligaciones fiscales, depender exclusivamente de la memoria o del saldo bancario dificulta reconstruir qué ocurrió.

El historial de movimientos, los comprobantes de las operaciones y las constancias o CFDI correspondientes permiten distinguir un cobro de una transferencia personal y una retención fiscal de cualquier otro ajuste.

¿Qué riesgos aparecen al cobrar en la cuenta que utilizas diariamente?

La cuestión fiscal es solo una parte. Si utilizas la misma cuenta digital para compras cotidianas, transferencias personales y cobros por ventas, también concentras allí información y dinero de distintas actividades.

Por eso, mantener la cuenta protegida implica adoptar hábitos básicos: no compartir contraseñas ni códigos de verificación, revisar qué dispositivos tienen acceso y mantener actualizados los datos necesarios para recuperar la cuenta y tener seguridad Mercado Pago.

También conviene desconfiar de mensajes que intentan sacar la conversación fuera de los canales habituales o solicitan códigos bajo el argumento de “liberar” un pago. Un comprobante enviado por un comprador tampoco demuestra por sí mismo que el dinero esté disponible.

Antes de entregar un producto o considerar concluido un servicio, revisa el movimiento directamente desde tu propia cuenta. Una captura de pantalla puede falsificarse; el registro dentro de la plataforma es el que permite comprobar qué ocurrió con la operación.

Separar mentalmente los cobros de los movimientos cotidianos también facilita detectar algo extraño. Si conoces qué operaciones esperabas recibir, un acceso o movimiento desconocido resulta más fácil de identificar.

¿Qué conviene revisar antes de la próxima venta?

La revisión puede hacerse en una sola pasada y sin convertir una venta ocasional en un proceso administrativo complejo.

Primero, confirma que tus datos fiscales estén actualizados. Después, revisa cómo documenta la plataforma los cobros y las retenciones aplicables. Cuando recibas el dinero, compara el importe de la operación con el neto depositado e identifica cualquier diferencia en los comprobantes.

Guarda después la documentación asociada al movimiento para poder conciliarla más adelante. Finalmente, comprueba la seguridad de la cuenta: accesos, datos de recuperación y cualquier mensaje relacionado con el cobro deben revisarse desde los canales oficiales.

Vender algo de vez en cuando no exige pensar como una empresa, pero sí distinguir tres cosas que pueden mezclarse fácilmente en una misma pantalla: cuánto pagó el comprador, cuánto llegó realmente a tu cuenta y qué parte del movimiento quedó registrada como retención. Tener esas tres piezas claras antes de la siguiente venta reduce bastante la confusión cuando llegue el momento de revisar tus movimientos o cumplir con las obligaciones fiscales que correspondan.