Mantiene Ramos Arizpe vigilancia vial ante paro de transportistas

Ante las protestas de transportistas en el país, Ramos Arizpe mantiene vigilancia en sus principales vialidades y prepara medidas preventivas para evitar afectaciones a la circulación y las actividades económicas.

Ante las movilizaciones de transportistas que se registran en distintas regiones del país, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantiene vigilancia permanente sobre las principales vías de comunicación del municipio, con la finalidad de anticiparse a posibles bloqueos o interrupciones que pudieran afectar el tránsito de automovilistas, trabajadores y unidades de transporte de carga.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las corporaciones municipales de Seguridad Pública y Protección Civil permanecen atentas al desarrollo de estas manifestaciones, particularmente por las repercusiones que un eventual cierre carretero podría ocasionar en la movilidad entre Ramos Arizpe y Saltillo, donde diariamente circula una importante cantidad de vehículos particulares y de transporte.

“Estamos al pendiente y esperamos que no afecte mucho a la ciudadanía, porque muchos usuarios son terceros que no tienen relación con el problema. Si llegan a cerrar alguna carretera, como la Saltillo-Ramos Arizpe, colapsaría Ramos Arizpe y tendríamos que activar algunos puntos que ya hemos utilizado en otras ocasiones”, expresó el presidente municipal.

Gutiérrez Merino explicó que, hasta el momento no se han recibido reportes oficiales sobre afectaciones directas en el municipio. Sin embargo, señaló que se mantiene la coordinación entre las dependencias correspondientes para identificar oportunamente cualquier situación que pudiera comprometer la circulación y, de ser necesario, implementar medidas que permitan reducir las complicaciones viales.

Respecto a las inconformidades que han motivado las protestas de transportistas, el edil reconoció que en diferentes entidades del país existen problemáticas relacionadas con la inseguridad, las extorsiones y los elevados costos de operación, particularmente por el incremento en los precios de la gasolina y el diésel, además de las cargas fiscales que enfrenta el sector.

En este sentido, sostuvo que Coahuila mantiene condiciones de seguridad favorables para el tránsito de mercancías y transportistas, al tiempo que consideró necesario que las autoridades federales atiendan las demandas relacionadas con los combustibles y los impuestos, debido a que sus repercusiones económicas no se limitan únicamente a quienes trabajan en el transporte de carga.

“Nuestra prioridad será preservar la movilidad cotidiana de Ramos Arizpe y evitar que posibles manifestaciones afecten las actividades laborales, comerciales e industriales de la ciudad, por lo que está en nuestras manos seguiremos atentos a cualquier situación que requiera la aplicación de medidas preventivas en las vialidades”, finalizó. (EDUARDO SERNA)