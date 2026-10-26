Registra Saltillo disminución del 46 por ciento en robos

Gobierno Municipal mantiene acciones de seguridad, inversión en equipamiento y trabajo coordinado con el Estado.

Saltillo registra una disminución del 46.07 por ciento en el total de robos, de acuerdo con datos de la fiscalía general del Estado de Coahuila, correspondientes al periodo del 1 de enero al 18 de octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estos resultados forman parte del trabajo coordinado que se mantiene con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía para fortalecer la prevención del delito.

“En Saltillo la seguridad es nuestra prioridad de prioridades, y estos resultados nos motivan a seguir trabajando todos los días. De la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía, vamos a continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y proximidad para mantener a Saltillo como una ciudad segura para nuestras familias”, expresó Javier Díaz González.

De acuerdo con las estadísticas, durante el periodo señalado también se registraron disminuciones en los robos de alto impacto, así como en los robos a casa habitación, a persona, a negocio y de vehículos.

Para este 2026, el Gobierno Municipal de Saltillo contempla una inversión de más de 1,100 millones de pesos en seguridad, destinada al fortalecimiento de las corporaciones policiales, capacitación, adquisición de patrullas, equipamiento, tecnología y acciones de prevención del delito.

Como parte de estas acciones, se realizó la entrega de 18 patrullas tipo pick-up, motocicletas para labores de tránsito y cuatro oficinas móviles, además de equipamiento policial.

A ello se suman los trabajos de ampliación del Centro de Control y Comando (C2), así como las acciones para fortalecer la red de videovigilancia y el uso de herramientas tecnológicas en materia de seguridad.

El Gobierno Municipal mantiene además el trabajo de proximidad social y participación ciudadana, con más de 146 mil ciudadanos integrados en los grupos de WhatsApp de seguridad, a través de los cuales se fortalece la comunicación directa con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estos esfuerzos se complementan con los programas de prevención, las reuniones vecinales, los operativos de vigilancia y las acciones que se desarrollan de manera coordinada con las autoridades estatales y federales.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las autoridades y la ciudadanía para mantener la seguridad y tranquilidad de las familias saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)