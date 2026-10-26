Se gradúan 822 de talleres; suman esfuerzos DIF Saltillo, MEJORA Coahuila, ICATEC y Brigada 56

Destaca alcalde trabajo coordinado para beneficiar a las y los saltillenses.

Gracias al trabajo coordinado entre el DIF Saltillo, ICATEC, MEJORA Coahuila y Brigada 56, un total de 822 ciudadanos se graduaron de diferentes talleres que se imparten en todos los sectores de la ciudad, así como en el área rural.

“Hoy concluyen su capacitación durante este tercer trimestre del año, dando un paso importante en su desarrollo personal y profesional. A través de talleres como belleza, corte y confección, pastelería, manualidades, soldadura, inglés y computación, entre otros, adquirieron conocimientos y habilidades que podrán convertir en nuevas opciones laborales o en el inicio de sus propios negocios”, refirió el presidente municipal.

Señaló que los talleres se imparten en la red de centros comunitarios, Centros de Atención Múltiple y ejidos de Saltillo, con instructores de las dependencias involucradas que suman su experiencia y compromiso para hacer posible esta capacitación.

“Y en coordinación con MEJORA Coahuila y de la mano con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos trabajando para que más personas tengan acceso a oportunidades que fortalezcan su economía y les permitan construir un mejor futuro”, mencionó.

El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, reconoció el trabajo que se hace desde la capital con el alcalde Javier Díaz, además de expresar su orgullo por las y los graduados.

“Reconocemos el esfuerzo de más de 800 mujeres y hombres que decidieron seguir preparándose, porque algo que nos distingue a los coahuilenses es querer estar mejor siempre, nos sentimos sumamente orgullosos de sus logros, de su dedicación, porque aquello que dejaron de hacer durante unos meses hoy rinde fruto y están más preparados”, dijo.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció al ICATEC, MEJORA Coahuila y Brigada 56 por trabajar juntos y lograr llevar talleres que se traducen en oportunidades.

“Gracias por colaborar con el DIF Saltillo, porque gracias a esa gran colaboración pudimos aumentar el catálogo de talleres y así llegar a más personas. Reconocemos también el trabajo de las y los instructores, su talento y esfuerzo para enseñar y transmitir todo lo que saben”, dijo.

Por su parte, Marco Cantú Vega, director general del ICATEC, destacó que las y los graduados son el ejemplo de lo que es Coahuila y que demuestran por qué Saltillo es la mejor capital para vivir, porque no tienen límites y se preparan todos los días.

Mencionó además que el 60 por ciento de quienes participan en alguno de los talleres emprenden su propio negocio, generando más oportunidades para ellos y sus familias.

A nombre de las y los graduados, Guadalupe Flores Ortiz agradeció la oportunidad que se les brinda al abrir estos espacios para seguir aprendiendo.

“Tengo más de 80 años y he aprendido que nunca es tarde para aprender. Gracias al gobernador Manolo Jiménez, al alcalde Javier Díaz, a nuestros maestros y a todas las personas que hicieron esto posible”, dijo.

Durante el evento estuvieron presentes Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado de Coahuila; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila; Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de MEJORA Coahuila; y Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)