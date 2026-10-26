Disfrutan saltillenses “La luz de los olvidados, cántale y báilale a la muerte”

Actividad forma parte de la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026.

Cientos de saltillenses se dieron cita en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda Zaragoza para disfrutar del espectáculo “La luz de los olvidados, cántale y báilale a la muerte”.

Esta actividad forma parte de la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026, que impulsa el alcalde Javier Díaz González en Saltillo para mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

“La luz de los olvidados, cántale y báilale a la muerte” fue presentado por la Banda de Música del Estado de Coahuila y la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila.

Como parte de la cartelera del festival, chicos y grandes disfrutaron del taller de gráfica “La calaca flaca”, impartido por Fher Glaván, Alán Martínez y Juan Muñoz, que se desarrolló en Paseo Capital.

Calaverita de Azúcar Teatro presentó el teatro sensorial “Penumbras de Saltillo”, bajo la dirección de Efrén Estrada, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, donde a las y los asistentes se les cubrieron los ojos para disfrutar de la puesta en escena a través de los demás sentidos.

Continúa además vigente el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones de RUMA Arte y Comunidad en Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el patio del antiguo ICOCULT.

Asimismo, continúa la exposición de Calaveras Saraperas en Paseo Capital, Plaza de Armas, Paseo Villalta y Parque Centro. (El Heraldo de Saltillo)