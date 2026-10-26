Reconocerán en Ramos Arizpe perseverancia de quienes enfrentan problemas de adicciones 

El CIJ de Ramos Arizpe realizará el encuentro “Nueva Red” el 30 de octubre para reconocer los avances y la perseverancia de personas que enfrentan problemas de adicciones, así como fortalecer el acompañamiento familiar.

Con la finalidad de reconocer la determinación de quienes han emprendido un proceso de rehabilitación y recuperación de las adicciones, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe llevará a cabo el encuentro denominado “Nueva Red”, una actividad dedicada a destacar las historias de superación personal y los avances alcanzados por pacientes y ex pacientes de esta institución.

La jornada se realizará el próximo viernes 30 de octubre, a las 15:00 horas, en el auditorio “Manuel H. Gil Vara” de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, donde se espera reunir a personas que han recibido atención especializada, así como a familiares y ciudadanos interesados en acompañar este reconocimiento a quienes trabajan por transformar sus vidas.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, destacó que esta iniciativa busca dar visibilidad al esfuerzo que representa enfrentar una adicción, además de reconocer que cada avance, por pequeño que parezca, constituye un paso importante hacia la recuperación y la reconstrucción de los proyectos personales.

“Queremos que quienes han pasado por nuestros programas de atención sepan que su esfuerzo tiene un gran valor. Detrás de cada proceso existen momentos difíciles, decisiones importantes y una enorme voluntad de salir adelante. Este encuentro representa una oportunidad para reconocer esos logros y recordarles que no están solos en el camino hacia una vida más saludable”, expresó.

La representante del organismo explicó que el encuentro también pretende fortalecer los vínculos de acompañamiento entre quienes actualmente reciben tratamiento y aquellos que han concluido alguna etapa de su rehabilitación, favoreciendo un ambiente de comprensión, motivación y apoyo mutuo.

“Cada persona tiene una historia diferente y enfrenta sus propios desafíos, pero todas merecen que se reconozca su perseverancia. Queremos que este evento sea un espacio de esperanza, donde los testimonios de recuperación puedan inspirar a otras personas que todavía están enfrentando situaciones relacionadas con el consumo de sustancias”, manifestó García Charles.

Asimismo, señaló que la participación de las familias resulta fundamental en los procesos de recuperación, debido a que el respaldo emocional, la comprensión y el acompañamiento contribuyen a fortalecer la confianza de quienes buscan dejar atrás las adicciones y recuperar su bienestar. (EDUARDO SERNA).