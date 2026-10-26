Preparan en Ramos Arizpe gran fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo

La comunidad católica de Ramos Arizpe celebrará a San Judas Tadeo el 28 de octubre con misas, procesión, mañanitas y una verbena popular que incluirá antojitos mexicanos, juegos mecánicos y pirotecnia.

Con un programa de actividades religiosas, celebraciones comunitarias y eventos de convivencia familiar, la Parroquia de San Francisco de Asís invita a la ciudadanía de Ramos Arizpe a participar en las festividades en honor a San Judas Tadeo, que culminarán este miércoles 28 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica conmemora al santo reconocido como patrono de las causas difíciles y desesperadas.

El párroco Martín Hernández Linares extendió la invitación a los habitantes del municipio para integrarse a esta celebración, destacando que la festividad también busca acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones católicas y brindar un espacio de encuentro para quienes mantienen una especial devoción a San Judas Tadeo.

“Queremos que la gente se acerque, que no solamente venga a pedir un favor o agradecer algún milagro, sino que encuentre en estas celebraciones una oportunidad para renovar su relación con Dios. Muchas personas atraviesan momentos complicados, tienen preocupaciones por su familia, su trabajo o su salud, y precisamente queremos recordarles que la oración y la confianza en Dios nos ayudan a seguir adelante”, expresó.

Como parte de la preparación espiritual, desde el pasado domingo 25 de octubre comenzó un triduo de misas de barrio, cuya segunda celebración se realizará este lunes 26 de octubre, a las 19:00 horas, en el domicilio ubicado en la calle Loma Brava #1074, en la colonia Escorial. Para el martes 27, la ceremonia tendrá lugar en la Capilla de San Judas Tadeo, localizada en calle Loma Larga #900, en la colonia Escorial, también a las 19:00 horas.

Para el miércoles 28 de octubre se contempla una jornada que comenzará a las 6:00 horas con las tradicionales mañanitas dedicadas a San Judas Tadeo, seguidas de la misa patronal a las 7:00 horas. Posteriormente, a las 13:00 horas, se desarrollará la Hora Santa, mientras que a las 17:00 horas tendrá lugar una procesión con la participación de los devotos. Las actividades litúrgicas concluirán a las 19:00 horas con la celebración de la misa solemne.

“A veces pensamos que para vivir nuestra fe necesitamos hacer cosas extraordinarias, pero también podemos demostrarla acompañando a nuestros vecinos, ayudando a quien lo necesita y dedicando tiempo a nuestra familia. Nos gustaría que quienes participen en esta fiesta se lleven ese mensaje a sus hogares, porque la devoción a San Judas Tadeo debe reflejarse también en nuestras acciones de todos los días”, señaló Hernández Linares.

Además de las ceremonias religiosas, los asistentes podrán disfrutar de una verbena popular con venta de antojitos mexicanos, juegos mecánicos y pirotecnia, actividades que permitirán reunir a niños, jóvenes y adultos en un ambiente de convivencia comunitaria. (EDUARDO SERNA).