Impulsa Javier Díaz la capacitación de élite para bomberas de México

Arranca el seminario “Fuerza que Inspira” con la participación de 30 mujeres bomberas de distintos municipios del país.

Con la participación de 30 mujeres integrantes de cuerpos de bomberos de diferentes municipios del país, el gobierno encabezado por Javier Díaz González puso en marcha el Seminario para Bomberas 2026 “Fuerza que Inspira”, a fin de fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de las mujeres que diariamente trabajan en la atención de emergencias.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, este curso-taller intensivo reúne a bomberas provenientes de Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Zacatecas y Nuevo León, así como de los municipios coahuilenses de Torreón y Ramos Arizpe, con lo que se consolida a Saltillo como un espacio de formación especializada y de intercambio de conocimientos entre las corporaciones de México.

Francisco Martínez Ávalos mencionó que las actividades se desarrollarán con el impulso del alcalde Javier Díaz, desde este día y hasta el próximo 30 de octubre, con un programa de capacitación que contempla técnicas y estrategias de supervivencia para bomberos, impartidas por instructores saltillenses con certificación internacional en Rescate y Supervivencia para Bomberos, en las instalaciones del Hotel La Torre.

“Como parte de la formación, las participantes también recibirán capacitación avanzada para el combate de incendios estructurales en espacios confinados, mediante el Entrenamiento del Comportamiento del Fuego en Compartimentos, una práctica especializada que se realizará en la Estación 6 del Cuerpo de Bomberos de Saltillo”, refirió Martínez Ávalos.

La bombera Mónica Beatriz Valdés Galindo, organizadora del seminario, señaló que, con este entrenamiento, las participantes fortalecen sus conocimientos y habilidades para identificar riesgos, comprender el comportamiento del fuego y aplicar técnicas de intervención en escenarios de alta complejidad, a fin de mejorar su seguridad y la de sus compañeros durante las operaciones de emergencia.

“El seminario ‘Fuerza que Inspira’ es una oportunidad de fortalecer la colaboración entre corporaciones, compartir experiencias y promover el desarrollo profesional de las mujeres dentro de los cuerpos de bomberos en sus municipios”, expresó Mónica Beatriz Valdés. (El Heraldo de Saltillo)