Javier Díaz entrega techumbre en escuela; vecinos propusieron y votaron

Alcalde de Saltillo dijo que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas llevarán más beneficios de este tipo a otros planteles educativos.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre más en una escuela, en esta ocasión en la primaria Leona Vicario, proyecto que fue propuesto y votado por la ciudadanía para su realización a través del programa Participa Saltillo 2026.

Díaz González comentó que desde el inicio de su administración municipal se ha iniciado la construcción de diez techumbres en escuelas, de las cuales ya se entregaron ocho, y adelantó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguirán beneficiando a más planteles con proyectos similares.

“Hoy cumplimos un compromiso más. Con esta entrega se mejora el entorno para que niñas y niños desarrollen sus actividades escolares, deportivas, culturales y cívicas de manera más cómoda y segura, protegidos del sol y la lluvia”, comentó el alcalde.

Javier Díaz recordó que, en junio, al inicio de la construcción de la techumbre, el programa Amor en Movimiento del DIF Saltillo, que preside Luly López Naranjo, acudió a esta primaria para ofrecer servicios médicos a estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

El diputado local electo Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo que realiza el alcalde Javier Díaz González, así como el de la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, en beneficio de la población.

“Le agradezco al alcalde Javier Díaz González por este tipo de obras en las escuelas que permitirán un mejor desarrollo de la niñez en esta importante etapa de su vida”, declaró Moreira Valdés.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, comentó que la techumbre en la primaria Leona Vicario fue propuesta por la ciudadana Margarita Sánchez y, gracias a los votos de la ciudadanía, fue el proyecto ganador del programa Participa Saltillo en la zona poniente de la ciudad.

Dijo que se trata de una techumbre de 14 por 20 metros, con cubierta de lámina canalizada, que cuenta con sistema de desagüe, así como instalación eléctrica para el alumbrado.

El director del plantel, Jaime Ángel Laredo Maldonado, dijo que esta techumbre era un anhelo de toda la comunidad escolar desde hace años, el cual ahora se hace realidad.

“Más que un techo, esta techumbre viene a traer una mayor protección, bienestar y mejores condiciones para aprender para quienes estudian; es un espacio más adecuado que nos beneficia a todos”, afirmó el directivo.

A los agradecimientos se sumó la estudiante Karime del Carmen Jiménez, quien dijo que gracias a la techumbre sus compañeros y las generaciones futuras podrán desarrollar de mejor manera sus actividades escolares, cívicas, deportivas y artísticas.

En el evento también estuvieron el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano; el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, docentes, madres y padres de familia. (El Heraldo de Saltillo)