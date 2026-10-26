Alista Obras Públicas de Saltillo reparación de “juntas” en puentes de El Sarape y el periférico LEA

Obras Públicas de Saltillo reparará alrededor de 20 puntos deteriorados en las juntas de puentes vehiculares, principalmente en El Sarape y el periférico LEA, para prevenir riesgos a los automovilistas.

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, dijo que esa dependencia llevará a cabo acciones de reparación en las «juntas» de varios puentes vehiculares ubicados en el Distribuidor Vial El Sarape y el periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), esto al encontrarse varios puntos en los que se presenta desgaste y divisiones en algunos tramos que podrían representar riesgo para los automovilistas.

El funcionario destacó que dichos puntos no han sido objeto de mantenimiento prácticamente desde la construcción de estas obras, lo que con el paso de los años han provocado este deterioro.

Indicó que al no tratarse de baches comunes, se requiere de un procedimiento especial para que no se vuelvan a presentar estos desperfectos.

«En los puentes vehiculares sí hay juntas donde pegan estas últimas hay un desgaste, toda vez que no se ha reparado desde que se construyeron en su momento y no son baches en realidad, sino desgastes, no obstante el tema es que ya está deteriorado pero no se puede bachear, porque si se hace esto se va el asfalto hacia abajo y ahorita además se corre el riesgo de que se vaya abriendo, también eso lo vamos a reparar», dijo el titular.

Destacó que el procedimiento consiste en reparar la parte de la carpeta que presenta daño y reparar con lámina de acero la junta y posteriormente volver a poner la carpeta.

«Entonces queda un espacio ahí, que eso permite ese movimiento en los puentes. Tenemos detectados alrededor de 20 puntos ya críticos, ahí mismo en El Sarape, es el principal, pueden ver que se ha hecho un agujero y que inclusive está en una situación de peligro, se puede hacer un bacheo pero serpa una reparación muy provisional, entonces son esos 20 puntos los que vamos a atender, les vamos a dar prioridad en ese caso de los puentes», agregó Nerio Maltos. (ÁNGEL AGUILAR)