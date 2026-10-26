Harry Kane gana su primer Balón de Oro y termina con la espera inglesa

El delantero del Bayern Múnich obtiene su primer galardón tras una temporada de 73 goles y termina con 25 años sin un ganador inglés.

Harry Kane conquistó este lunes el Balón de Oro 2026 y puso fin a 25 años sin un ganador inglés, al convertirse en el primer futbolista de su país en recibir el reconocimiento desde Michael Owen, quien lo obtuvo en 2001.

El delantero del Bayern Múnich recibió por primera vez el galardón de France Football durante la ceremonia celebrada en el London Palladium. Su elección coronó una temporada en la que sus registros goleadores lo colocaron entre los principales candidatos.

Kane acumuló 73 anotaciones en 65 partidos entre el Bayern y la selección de Inglaterra durante la campaña 2025-2026. La cifra reflejó su continuidad frente al arco tanto en las competencias de clubes como en sus compromisos internacionales.

Con el conjunto alemán marcó 61 goles en 51 encuentros oficiales. Su aportación se repartió entre los diferentes torneos y tuvo como uno de sus puntos más destacados la Bundesliga, donde consiguió 36 anotaciones en 31 apariciones.

Esa producción le permitió terminar como máximo goleador del campeonato alemán por tercera temporada consecutiva y conquistar su segunda Bota de Oro europea, reconocimiento que distingue al principal anotador de las ligas del continente mediante un sistema de puntuación.

El atacante también destacó en la Liga de Campeones, competencia en la que registró 14 tantos en 13 partidos. Sus cifras en el torneo europeo reforzaron una candidatura sustentada en su capacidad para mantener el ritmo goleador ante distintos rivales y escenarios.

Historia para el fútbol inglés

La obtención del Balón de Oro representó además un hecho significativo para el futbol inglés. Kane se sumó a Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen, quienes habían conseguido el premio antes que él.

El reconocimiento llegó precisamente en Londres, sede de la ceremonia por primera vez. La elección de la capital británica rindió homenaje a Matthews, ganador inaugural en 1956, en el marco del 70 aniversario del galardón.

A diferencia de un premio exclusivamente goleador, el Balón de Oro contempla las actuaciones individuales, el desempeño y los logros colectivos, además de la conducta deportiva. La elección corresponde a un jurado internacional de periodistas especializados.

En el caso de Kane, la temporada previa dejó números que lo mantuvieron en la discusión sobre el ganador durante los meses anteriores a la gala. El propio delantero había descrito la campaña 2025-2026 como la mejor de su vida.

Con este resultado, el jugador del Bayern añadió un nuevo reconocimiento a su trayectoria y devolvió a Inglaterra al primer lugar de la votación, un sitio que ningún futbolista de ese país había ocupado desde hacía un cuarto de siglo. (El Heraldo de Saltillo)