Recibe Guillermo Ochoa emotivo homenaje del América

El América le dio las gracias a uno de sus referentes históricos.

Guillermo Ochoa, quien se despidió del futbol profesional tras la Copa del Mundo 2026, fue homenajeado por las Águilas, club al que llegó desde que tenía 10 años y donde se convirtió en una leyenda de la portería azulcrema.

Ochoa estuvo en el campo de juego del Estadio Banorte, el cual llevó su nombre para esta ocasión y presenció un tifo de la afición azulcrema con la frase «Por S13mpre», haciéndole alusión al número que utilizó en sus dos etapas con el cuadro de Coapa, con el que jugó casi 11 años, siendo campeón de Liga y del Campeón de Campeones.

Posteriormente, Memo realizó el volado previo al duelo entre América y Pachuca, mientras la afición coreaba su nombre y portaba una playera especial para rendirle tributo al arquero seis veces mundialista con la Selección Nacional.

Al medio tiempo, Ochoa compartió un discurso en el que agradeció al propietario Emilio Azcárraga, a su familia, sus padres, la directiva y a la afición por tenerlo presente y apoyarlo mientras defendió los colores de las Águilas.

«Este detalle y este momento, lo llevaré en el corazón. Gracias a mis papás que me inscribieron a la escuelita del América, a mi familia que estuvieron conmigo en las buenas y las malas y más importante a ustedes, afición. Yo llegué aquí a los 10 años, un pequeño que quería ser profesional, jugar en este estadio, hacer historia y quedar grabado en la cabeza de ustedes.

«Ustedes me exigieron sacar la mejor versión de mí en cada partido y entrenamiento, nunca me dejaron caer. Me enseñaron personalidad y disciplina con la bandera de México y del América en el corazón. Gracias, América», fueron sus palabras.

Finalmente, después de ver un vídeo conmemorativo, la afición le dedicó la canción de ‘Mi Mayor Anhelo’ a un Ochoa en llanto completamente emocionado. (Agencia Reforma)