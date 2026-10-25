Tendrá Diputados relevo en INE; prevén proceso de un mes

La Cámara de Diputados iniciará el proceso para sustituir a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE, un procedimiento que podría extenderse hasta cinco semanas y que contempla la designación de un titular provisional.

A partir de este lunes, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciarán el proceso para relevar a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo, pero su sustituto final se conocería hasta dentro de aproximadamente un mes.

Este mismo lunes, luego de que Taddei presente su renuncia ante el Pleno de San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, convocará a los líderes de las bancadas a reunirse para arrancar con el procedimiento constitucional.

«¿Cuánto dura este proceso? En un procedimiento normal, entre cuatro y cinco semanas, desde el inicio. Nosotros convocaremos desde mañana a la Jucopo una vez conocida la renuncia formal y la separación absoluta del cargo de la licenciada Guadalupe Taddei iniciaremos el proceso constitucional», afirmó Monreal a través de un video.

«No habrá crisis, no habrá sobresaltos, no habrá problemas, porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional, hasta en tanto la Cámara cumple con su responsabilidad constitucional».

Mientras tanto, de acuerdo con la organización Laboratorio Electoral, el Consejo General del Instituto deberá elegir a un sustituto provisional por mayoría simple, es decir, con seis votos.

El representante de Somos ante el INE, Marco Baños, indicó que el grupo de 10 Consejeros tendrá que llegar a un acuerdo para designar el interinato, donde Arturo Chávez, ex asesor jurídico de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se perfila como la principal opción.

«Todo parece indicar que será Arturo Chávez que será el consejero que se haga cargo de esta encargaduría de la presidencia en tanto la Cámara designa, todo parece indicar que va a ser él y tendría que ser un acuerdo entre las 10 Consejeras y Consejeros en funciones(…) de los 10, con cinco que lo apoyen más el voto de él, ya quedaría él, creo que sí los tiene, creo que no va a haber ningún problema», dijo a este medio.

Agregó que desde el partido político que representa consideran que el espacio debe aprovecharse para recuperar la credibilidad del órgano electoral y poner a una persona absolutamente imparcial.

Monreal agregó que la Cámara baja deberá someter a votación del Pleno un acuerdo para iniciar el proceso de sustitución, donde se deberá nombrar a un Comité Técnico, abrir la convocatoria, recibir las postulaciones y -finalmente- entre los candidatos idóneos la mayoría calificada deberá elegir a uno; de no alcanzarse las dos terceras partes de los votos, se procedería a la insaculación.

El Laboratorio Electoral resaltó que mientras eso sucede el Consejo General del INE quedará integrado sólo por 10 consejerías, lo que se traduciría en empates durante decisiones clave durante el proceso electoral intermedio, porque la presidencia del órgano no tiene voto de calidad.

La organización llamó a que la Cámara de Diputados tome con seriedad el proceso y lo blinde mediante garantías de evaluación, imparcialidad y conocimientos técnicos que son necesarios para el cargo. (Agencia Reforma)