Señala Segob rechazo al diálogo antes del paro transportista

La Segob acusó a la Canacar de rechazar el diálogo previo al paro nacional de transportistas, convocado para este lunes por la inseguridad carretera, los altos costos operativos y las modificaciones a estímulos fiscales.

Ante el paro nacional de labores anunciado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó a la organización de negarse al diálogo y mantener una postura que calificó de inexplicable, luego de que otras agrupaciones de transportistas aceptaran la «vía institucional».

La dependencia señaló que la mayoría de las organizaciones del sector y algunas cámaras integrantes de la propia Canacar se han deslindado de la movilización. Además, aseguró que la cámara ha rechazado los espacios de diálogo que le ha ofrecido la Segob.

«Se hace un llamado a la dirigencia de la CANACAR a sumarse al diálogo y evitar acciones que afecten a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías de los propios industriales (…) El Gobierno de México reitera que la mesa de diálogo permanece abierta y que la vía institucional es el camino para atender los planteamientos del sector», indicó la dependencia en un comunicado.

Sin embargo, días antes, la Canacar informó que sólo aceptará negociar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, al argumentar que ninguno de los acuerdos pactados con la Secretaría de Gobernación en 2024 se ha cumplido.

La organización anunció un paro indefinido de labores a partir de mañana a las 8:00 horas, en protesta por la inseguridad, el mal estado de las carreteras y los elevados costos de las grúas.

Además, Augusto Ramos, presidente del organismo, advirtió que el sector rechaza la reducción del beneficio fiscal que permite acreditar contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta 50 por ciento del gasto en casetas.

La propuesta incluida en la Ley de Ingresos de 2027 plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las empresas puedan acceder a este estímulo, lo que dejaría fuera a flotas medianas.

Por su parte, el diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, advirtió que la protesta no debe minimizarse como una simple diferencia coyuntural.

El legislador señaló que los problemas estructurales del sector, como la inseguridad en las carreteras, el costo del diésel, el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el deterioro de la infraestructura vial, llevan años sin recibir soluciones definitivas. (Agencia Reforma)