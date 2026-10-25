Coordinación constante. – destaca INEGI trabajo de Ramos en seguridad

Esfuerzo en conjunto con Saltillo permite bajar índices de inseguridad

Ramos Arizpe es tomado en cuenta en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que incluye a habitantes de distintos sectores del municipio. En este contexto, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, destacó la coordinación que mantienen Ramos Arizpe y Saltillo para fortalecer la seguridad en la región.

El funcionario explicó que, durante las reuniones con la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Saltillo, se ha informado que el levantamiento de la encuesta contempla casi el 12 por ciento del total del sondeo y abarca diferentes sectores del municipio.

“Es importante destacar, que la capital Saltillo y su área conurbada se han mantenido con resultados positivos dentro de esta medición”, destacó el funcionario municipal.

La ENSU del INEGI mide áreas urbanas de interés. La medición de Saltillo comprende el área urbana que comparte con Ramos Arizpe; sus rendimientos se reportan para esa zona.

González Farías indicó que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha girado la instrucción permanente de mantener la coordinación con las corporaciones de Saltillo, así como los rondines de vigilancia y las acciones de proximidad para atender las necesidades de las familias.

Añadió que estas labores se suman a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la participación de distintas instancias estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano y la Marina.

“Los alcaldes de Ramos Arizpe y Saltillo están en coordinación permanente, a nosotros nos toca seguir trabajando en esa sintonía para mantener la tranquilidad que se vive en Ramos Arizpe”, destacó el secretario del Ayuntamiento.

Finalmente, subrayó que la colaboración entre municipios y los distintos órdenes de gobierno permite reforzar la presencia preventiva y la vigilancia en la región. “Como municipio seguiremos trabajando bajo esta línea de coordinación para contribuir a mejorar estos indicadores, pero, sobre todo, para fortalecer la seguridad de la población”, puntualizó. (El Heraldo de Saltillo)