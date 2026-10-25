Avanza Ramos Arizpe en transformación de viviendas con Enchúlame la Casa

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el programa continúa mejorando fachadas y fortaleciendo la imagen urbana de las colonias de Ramos Arizpe

Con más de mil 600 viviendas atendidas durante los primeros ocho meses del año y la incorporación de nuevos sectores, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa impulsando el programa Enchúlame la Casa, una estrategia de mejoramiento de fachadas que busca transformar la imagen de las colonias y fortalecer el patrimonio de las familias.

En coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia Mejora Coahuila, el Municipio ha llevado estas acciones a colonias como Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos, donde se han realizado trabajos de pintura y rehabilitación de fachadas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa representa una oportunidad para mejorar el entorno de las familias y recuperar la imagen de sectores habitacionales que requieren atención.

“Queremos que las familias se sientan orgullosas de sus casas y de sus colonias. Cuando mejoramos una fachada también estamos transformando la imagen de toda una calle, y eso motiva a los vecinos a cuidar sus espacios. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez vamos a seguir llevando estos beneficios a más hogares”, expresó.

Como parte de la ampliación del programa, se puso en marcha una nueva etapa en la colonia Analco II, donde se contempla intervenir 484 viviendas distribuidas en 12 vialidades, entre ellas Tepopan, Cosalá, Huejotitlán y Tamazula.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, destacó que los trabajos se desarrollan de manera gradual, mediante cuadrillas encargadas de preparar las superficies y aplicar pintura en las fachadas, procurando que las intervenciones contribuyan al mejoramiento general de cada sector.

Además de renovar la apariencia de las viviendas, estas acciones buscan fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes, promover el cuidado de sus colonias y generar entornos más agradables para la convivencia comunitaria.(El Heraldo de Saltillo)