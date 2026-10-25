Familias aprovechan las actividades de la Ruta Recreativa

Cientos de familias disfrutaron de actividades deportivas, servicios médicos gratuitos, atención a mascotas y acciones de proximidad ciudadana durante la Ruta Recreativa de Saltillo.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de diferentes dependencias, ofreció actividades de interés y servicios para las personas que acudieron a activarse físicamente o bien a convivir en la edición de este domingo de la Ruta Recreativa.

Como es costumbre, cientos de personas aprovecharon este espacio y se apropiaron del bulevar Venustiano Carranza para caminar, trotar, andar en bicicleta, patines o patineta, en familia o acompañados por sus mascotas.

Entre las actividades, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Integración Familiar y el Grupo de Reacción Sureste, compartió información para fortalecer la confianza, así como los lazos de colaboración con la ciudadanía.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal brindó servicios médicos de consulta general, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para las mascotas, todo lo anterior sin costo.

Asimismo, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, se ofrecieron mascotas en adopción para quienes estuvieron interesados, las cuales se entregaron mediante el procedimiento correspondiente.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los saltillenses a asistir todos los domingos a la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. (El Heraldo de Saltillo)