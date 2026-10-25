Las transas que orillaron a Taddei a renunciar al INE

Estos son las transas en el INE que orillaron a Guadalupe Taddei a anunciar su renuncia como presidenta del INE.

Guadalupe Taddei, quien llegó al cargo en 2023, informó que tras una «profunda reflexión» renunciará al cargo este lunes 26 de octubre.

«Es por ello y después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral», dice el comunicado de la consejería que preside.

«Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal».

TRAYECTORIA

La ahora ex consejera es licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Sonora. Comenzó a brindar servicios para el Estado en 1986, en cargos principalmente adminstrativos y de gestión.

Tres años más tarde, en 1989, asumió el puesto de jefa del Departamento Regional de Difusión y Ventas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 1992, cuando ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Durante sus primeros años en el ente electoral, Taddei trabajó en la primera fase de credencialización con fotografía, principalmente en Chihuahua y Durago.

También colaboró en el Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes, donde se armaron las bases primarias del padrón electoral a nivel nacional.

Desde 2003 y hasta 2014 fue Vocal Estatal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva de Sonora, donde realizó la cartografía y actualización de listas nominales de la entidad.

A partir de ese año, fue designada por el Consejo General como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE-Sonora), donde organizó los procesos electorales locales de 2015, 2018 y 2021. Tras culimnar su encargo, fue nombrada como comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI).

Tras avanzar en las quintetas del proceso para seleccionar a un nuevo consejero presidente del INE, Taddei renunció al ISTAI.

LLEGADA AL INE

Este sorteo de insaculación con el cual Taddei llegó a la presidencia del Instituto se llevó a cabo durante la madrugada del 31 de marzo de 2023, por medio de una tómbola en la que también figuraron los nombres de Bertha María Alcalde Luján, Irasema Zavaleta Villalpando, Rebeca Barrera Amador y Nayma Enríquez Estrada, todos ellos cercanos al oficialismo.

Con ello, se convirtió en la primera mujer en dirigir el Instituto.

Por parte de Morena y aliados, la reacción fue de celebración por un supuesto fin de los pactos políticos, cuotas partidistas y una general legitimidad democrática de los perfiles que llegaron al final del proceso.

Por otro lado, el PRI y el PRD asumieron una postura de resignación ante los resultados, mismos que, afirman, estuvieron avalados por el recurso constitucional que da pie a este tipo de procedimientos ante la falta de decisión en el Poder Legislativo.

El más crítico fue Acción Nacional, quien cuestionó que no fuera del todo imparcial, derivado de su «árbol genealógico», donde figuran funcionarios federales y estatales con altos cargos, como su primo Jorge Luis Taddei, delegado de Bienestar en Sonora, o su sobrino Pablo Daniel Taddei, director de LitioMx.

A esta postura se le sumó Movimiento Ciudadano, quien denunció que el Comité Técnico de Evaluación estuvo «capturado», lo que llevó a únicamente tener variables favorables para el oficialismo.

Guadalupe Taddei Zavala asumió oficialmente el cargo de consejera presidenta del INE el 4 de abril de 2023.

UIF ACORRALA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo la lupa una red de presunta corrupción y desvío de recursos públicos en el INE, centrada en adjudicaciones irregulares a un grupo de empresas proveedoras de insumos electorales.

Las pesquisas indagan la posible simulación de competencia, el uso de compañías factureras y la triangulación de dinero público hacia un entramado corporativo vinculado con empresarios del sector papelero y gráfico, en contrataciones que van desde materiales para elecciones hasta servicios de logística y mantenimiento.

Para frenar los movimientos de capital sospechosos, la UIF procedió al congelamiento de decenas de cuentas bancarias asociadas tanto a las sociedades investigadas como a personas físicas clave del esquema.

Además del rastreo financiero a los proveedores habituales, las autoridades indagaron el posible conflicto de interés y la complicidad de exfuncionarios administrativos del propio INE, evaluando si existieron facilidades internas para la asignación directa de contratos millonarios en administraciones pasadas y recientes.

Ante el despliegue del caso, Taddei sostuvo no haber sido notificada oficialmente por el órgano de inteligencia financiera, al tiempo que defendió la solidez operativa e institucional del INE. Las autoridades competentes subrayan que las investigaciones siguen su curso técnico, orientadas exclusivamente al plano administrativo y de posible lavado de dinero, sin que esto afecte hasta el momento la certeza de los procesos electorales en el país.

Algunas de las empresas indagadas son:

Corporativo Zeg: Empresa del ramo papelero e insumos. Ha sido una de las principales contratistas señaladas en el entramado de licitaciones y adjudicaciones directas millonarias.

Cajas Graf: Proveedora de materiales de embalaje e impresión.

Formas Finas y Materiales: Enfocada en la producción e impresión de papelería, formularios y material electoral.

Seriplast de México: Especializada en plásticos, serigrafía y artículos promocionales o de logística.

Diseño Reconstrucción y Comunicación: Empresa del sector de diseño, producción y servicios de comunicación/impresión.

Formas Finas Fernando Fernández: Firma asociada a la impresión y maquila de formularios y materiales gráficos.

Comercializadora Grupo Selati: Comercializadora de insumos diversos para logística y suministros administrativos.

RELACIÓN MÁS ALLÁ DE LO LABORAL

Una posible relación fuera de lo profesional entre Guadalupe Taddei, y el empresario papelero José Alfredo Hernández Casillas fue revelada recientemente por medios de comunicación, entre ellos REFORMA.

Reportes y fotografías difundidas mostraron a la funcionaria participando en fiestas y eventos privados organizados por el propio empresario -incluidos festejos de cumpleaños y reuniones con familiares de la consejera-, lo que abrió cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, dado que las empresas vinculadas a Hernández Casillas son contratistas habituales del órgano electoral.

El señalamiento principal radica en la coincidencia entre esta cercanía y las asignaciones presupuestales del Instituto.

A pesar de que la UIF mantiene bajo investigación a la red corporativa de Hernández Casillas por presunta simulación de competencia y lavado de dinero desde años atrás, firmas asociadas a dicho consorcio recibieron adjudicaciones millonarias directas para suministrar materiales electorales en la gestión de Taddei.

Además, trascendió que personas del entorno personal y de asistencia de la consejera figuraron como apoderados o vinculados a las empresas del empresario investigado.

Ante la controversia y las exigencias de explicación por parte de otros consejeros electorales, la presidenta del INE rechazó dejar su cargo y argumentó que existen intentos por desacreditar al organismo. Taddei sostuvo que el instituto opera con rigor técnico en sus procedimientos administrativos y que las indagatorias de la UIF se enfocan en las empresas proveedoras como entes externos, desestimando que exista una afectación a la imparcialidad o legalidad en las funciones del árbitro electoral.

Incluso, en imágenes difundidas por LatinUS, se muestra a hijos de la funcionaria en viajes, haciendo brindis y conviviendo en la casa del contratista. (Agencia Reforma)