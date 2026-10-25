Disfrutan saltillenses del Festival de la Migración de la Mariposa Monarca en el Parque El Chapulín

Decenas de familias saltillenses para acudieron este domingo al Parque El Chapulín, que se ubica al sur de esta ciudad, para participar en las actividades del Festival de la Migración de la Mariposa Monarca, en el que se realizaron diferentes actividades que unieron el arte, la cultura y las actividades de conservación de esta importante especie.

Desde las 11:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde se llevaron a cabo en el marco de este evento talleres de pintura y creatividad, recorridos guiados por los jardines polinizadores del parque, intercambio de plantas por residuos reciclables, venta de alimentos y artesanías locales y muchas otras actividades más para chicos y grandes.

Cabe mencionar que uno de los módulos más visitados fue el de PROFAUNA, donde estas familias participaron en la lotería, coloreado de mariposas monarca hechas de papel, juegos didácticos y anécdotas a cargo de especialistas sobre las labores de conservación de este lepidóptero.

Además, destacó la presencia de numerosas niñas y niños, llevando sus alas de mariposa monarca fabricadas en distintos materiales y familias enteras vestidas de colores naranja y negro para llenar el festival de los colores de este emblemático insecto.

De igual manera, el evento sirvió para seguir creando conciencia entre los visitantes del parque y los saltillenses en general para que continúen realizando durante esta temporada acciones orientadas a proteger a la mariposa monarca, a fin de que logren llegar a su destino la mayor cantidad posible de ejemplares a los santuarios ubicados en el sur del país y se contribuya a la preservación de la especie.

Como se ha informado, entre estas acciones, están el evitar la captura de las mariposas, así como también la construcción de jardines polinizadores en los hogares, escuelas y otros espacios públicos en los cuales se planten especies vegetales como asclepias, romero, lavanda, hierbabuena y albahaca, que sirven al insecto para alimentarse y obtener energía para continuar su viaje. (ÁNGEL AGUILAR)