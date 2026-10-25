Falso que instituciones de salud estén peor, dice CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las instituciones públicas de salud estén en peores condiciones que en gobiernos anteriores, y aseguró que todo el sistema sanitario del País ha mejorado, aunque existen carencias en hospitales y centros de salud.

Durante la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de Morelia, la mandataria defendió los avances de su Administración y reveló que realiza visitas sorpresa a hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para comprobar personalmente las condiciones de atención a los pacientes.

«Ya se avanzó mucho, porque ahora dicen que las instituciones públicas están peor que antes. Falso, está mejor todo el sistema de salud, pero todavía nos falta», afirmó.

Sheinbaum explicó que las inspecciones se realizan sin avisar a los funcionarios responsables de las unidades médicas, con el propósito de escuchar directamente las quejas de pacientes y trabajadores.

«Estoy personalmente visitando centros de salud y hospitales de sorpresa, sin decirle a ningún servidor público, para que la gente me diga cómo lo están atendiendo y que los trabajadores también me lo digan», señaló.

La presidenta sostuvo que después de estos recorridos se reúne con los directores de los hospitales para identificar las necesidades de infraestructura, equipamiento y funcionamiento de las unidades médicas.

«Después me estoy reuniendo con los directores de los hospitales para que me digan: aquí me falta esto, aquí me falta aquello», explicó.

Como ejemplo de las acciones emprendidas en Michoacán, anunció que el Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE, cuya construcción permaneció inconclusa desde 2012, comenzará a operar en noviembre próximo.

«Aquí en Michoacán acabamos de visitar el Hospital Vasco de Quiroga, que tenía desde 2012, del ISSSTE, abandonado, y ya se va a abrir en noviembre de este año para todas y todos los que son derechohabientes del ISSSTE», indicó.

La presidenta también anunció que a partir de enero de 2027 comenzará la operación de consultorios de atención primaria gratuitos, que dispondrán de un catálogo de 60 medicamentos y permitirán canalizar pacientes a centros de salud y hospitales cuando requieran atención especializada.

«El acceso a la salud también es un derecho. Además de los centros de salud, la mejora de los hospitales, estamos construyendo consultorios que van a iniciar a partir de enero del 2027», dijo.

Sheinbaum explicó que estos espacios atenderán padecimientos menores y ofrecerán medicamentos sin costo.

«Va a haber una gama de 60 medicamentos gratuitos y si se tiene que orientar al centro de salud, se orienta, o al hospital también se orienta», expresó.

La jefa del Ejecutivo dijo que el nuevo fraccionamiento en Morelia contará con al menos uno de estos consultorios para brindar atención médica gratuita a sus residentes.

En el mismo evento, el gobernador Alfredo Ramírez destacó la construcción de un nuevo hospital del IMSS de alta especialidad en esta zona de Morelia, que describió como el más grande de Michoacán.

La presidenta vinculó el fortalecimiento de los servicios médicos con su política de ampliación de derechos sociales y defendió los programas de educación, vivienda y recuperación salarial.

En materia habitacional, el director del Infonavit, Octavio Romero, informó que el organismo tiene una meta de 50 mil viviendas en Michoacán, con una inversión superior a 31 mil 500 millones de pesos.

Romero precisó que en el fraccionamiento Infonavit Catania, en Villas del Pedregal, se construirán 3 mil 520 viviendas y que este domingo se completó la entrega de las primeras 900.

La titular de la Sedatu, Edna Vega, reportó que el programa habitacional tiene una meta de alrededor de 82 mil viviendas en Michoacán y un avance del 22 por ciento.

Tras criticar los créditos impagables en otras administraciones, en materia de vivienda, Sheinbaum aseguró que las instituciones públicas deben actuar sin corrupción ni privilegios y mantener como principios la honestidad y la atención a la población.

«No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, cumpliéndole al pueblo, cumpliéndole a las y los trabajadores», expresó.

«La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México. Creemos en la honestidad para gobernar, en la cercanía para gobernar y no se puede gobernar si no se tiene amor al pueblo». (AGENCIA REFORMA)