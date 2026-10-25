Hallan casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila

Guadalajara.- Autoridades estatales encontraron y destruyeron un secadero y dos predios con casi 100 mil plantas de mariguana en la delegación de San Martín de las Cañas, en Tequila.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que policías de la dependencia patrullaban por brechas, la sierra y delegaciones del Municipio cuando detectaron un par de terrenos con una superficie de aproximadamente 22 mil 880 metros cuadrados la droga sembrada.

Al hacer un cálculo descubrieron que se trataba de aproximadamente 95 mil ejemplares. Posteriormente, según se dio a conocer, fue encontrado un secadero con alrededor de 3 mil plantas más que tenían al menos un metro de altura, con lo que sumaron carca de 98 mil.

Los elementos notificaron el hallazgo a un agente del Ministerio Público de la Federación y luego procedieron a la destrucción e incineración. Además, tomaron fotos y muestras representativas de la mariguana como parte de la investigación. (AGENCIA REFORMA)