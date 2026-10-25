Atención a demanda de insumos e infraestructura en el IMSS, pide Guillermo Ruiz

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Guillermo Ruiz Guerra exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a informar sobre acciones de atención y seguimiento a las demandas planteadas por las y los trabajadores del instituto; particularmente, respecto a necesidades del personal, medicamentos e insumos, infraestructura y equipamiento en las unidades médicas y hospitalarias de Coahuila; a fin de contribuir al fortalecimiento de los servicios médicos y a la mejora de las condiciones en que se brinda la atención a la población derechohabiente.

De acuerdo con el diputado Ruiz, la falta de personal y/o la insuficiencia de medicamentos e insumos afectan tanto a quienes prestan los servicios médicos, como a personas derechohabientes que dependen de ellos para recibir consultas, tratamientos y atención oportuna.

Detrás de cada atención médica existe personal médico y de enfermería, técnicos, administrativos; así como quienes realizan labores de limpieza, conservación y mantenimiento; entre otras actividades indispensables para el funcionamiento cotidiano de las clínicas, unidades de medicina familiar y hospitales de todo el país, aseguró Guillermo Ruiz.

Estas personas, dijo Ruiz Guerra, realizan jornadas de trabajo exigentes, atienden emergencias y acompañan a pacientes. Su labor requiere preparación, responsabilidad y compromiso; al igual que condiciones laborales dignas y los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones.

Por eso, no podemos ser omisos ante las recientes movilizaciones de trabajadoras y trabajadores del IMSS en diversas partes del país, quienes han alzado la voz para expresar sus demandas. Estas, como bien lo han manifestado, no se reducen a un reclamo salarial, sino que comprenden el desabasto de medicamentos e insumos, la insuficiencia de personal, las deficiencias en infraestructura y equipamiento, y la sobrecarga de trabajo, expresó el diputado.

Según lo señaló Ruiz Guerra, trabajadores activos y jubilados de Saltillo, Torreón y Piedras Negras se manifestaron en apoyo a las movilizaciones nacionales. En este último municipio, denunciaron que pacientes deben regresar días o semanas después por falta de medicamentos; que algunas consultas con especialistas se programan hasta diciembre o enero, y que los servicios de laboratorio y rayos X enfrentan saturación. Así mismo, señalaron la sobrecarga de trabajo del personal de enfermería en el área de urgencias.

Lo anterior no implica desconocer los avances del Instituto, sino reconocer que es necesario dar seguimiento a las necesidades que persisten y procurar que los recursos disponibles se traduzcan en mejores condiciones de atención. Esto requiere revisar las necesidades de cada unidad médica y hospitalaria, atender oportunamente las deficiencias de infraestructura y equipamiento, y fortalecer la disponibilidad de personal, medicamentos e insumos, manifestó Guillermo Ruiz. (El Heraldo de Saltillo)