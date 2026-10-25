Celebra la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila su XI aniversario

Realizan con éxito una función de gala en el Paraninfo del Ateneo Fuente

La Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila celebró con éxito su XI aniversario con una función de gala en el Paraninfo del Ateneo Fuente, donde ofreció un recorrido en el que la música y la danza se vivieron en armonía, celebrando la riqueza cultural de México.

Bajo la dirección de Ramiro Moreno Macías, la compañía se ha consolidado en la ciudad como un referente del folclor, señaló Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura.

La titular reconoció la trayectoria de la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila y las grandes participaciones que ha tenido dentro y fuera de la ciudad, poniendo el nombre de la capital muy en alto.

Durante la función de gala se contó con la música en vivo de Desafío Norteño y con el maestro Fernando Cereceres, de Chihuahua, como invitado especial.

La Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila fue fundada en 2015 por el coreógrafo y bailarín coahuilense Ramiro Moreno y tiene como misión proyectar y difundir el folclor mexicano a través de la música y la danza, con especial énfasis en el folclor coahuilense.

Desde 2022, representa orgullosamente al municipio de Saltillo, con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura. A través de una propuesta escénica que integra identidad, tradición y creatividad, ha llevado el nombre de Saltillo y Coahuila a festivales y concursos nacionales e internacionales, obteniendo importantes reconocimientos.

La función de gala incluyó en su programa Fiesta Veracruzana, Sinaloa Costa, Jalisco, Huasteca, Popurrí de Nuevo León, Chihuahua y Polkas del Sureste de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)