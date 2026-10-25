Teatro, cine, música y acuarelas en el Festival Ánimas del Desierto 2026

Saltillenses acuden en familia a las actividades programadas en la cartelera

La cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026 presentó actividades de teatro, cine, música y acuarelas que fueron disfrutadas por las y los saltillenses en la capital de Coahuila.

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, el festival, que arrancó el pasado 22 de octubre, ha contado con buena respuesta por parte de la ciudadanía.

El Centro Cultural Teatro García Carrillo fue sede de la presentación de “Frida Kahlo Viva la Vida”, por parte de la Compañía Origen Teatro, bajo la dirección de Martha Matamoros.

En coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6 presentó con éxito la película “El espinazo del diablo” en el Auditorio Víctor Arámbula.

En la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, de la Alameda Zaragoza, se presentó el grupo Cofradúo con el espectáculo “Cantando a la vida y a la muerte”, que disfrutaron cientos de saltillenses.

María Vigné impartió el taller de acuarela “La luz que nos llama” en el Centro Cultural Casa Purcell, dirigido a personas con conocimientos intermedios y avanzados de acuarela.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la población a conocer la cartelera completa del Festival Ánimas del Desierto 2026, que se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre. (El Heraldo de Saltillo)