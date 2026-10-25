Lleva Comisaría charlas de prevención a madres y padres de estudiantes del CBTis 97

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó pláticas preventivas al CBTis 97, esta vez enfocadas en 600 madres y padres de familia, a fin de prevenir conductas de riesgo en sus hijos.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, dijo que la indicación del alcalde Javier Díaz González es trabajar en todos los ámbitos por la seguridad de Saltillo, y esto incluye también a las madres y padres de familia.

Al lugar, añadió, acudió personal de áreas como la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito y la Policía Preventiva.

Destacó que durante la plática se informó a las madres y padres de familia sobre algunas conductas de sus hijos que podrían derivar en delitos y a las cuales deben estar atentos para prevenirlas.

También se les explicaron los distintos tipos de drogas que existen y las presentaciones en las que pueden llegar a sus hijos, para que se mantengan cercanos y alertas.

Garza Félix dijo que con estas charlas buscan que las madres y padres de familia no permanezcan ajenos a las conductas de sus hijos y, por el contrario, se genere una mayor cercanía entre ellos.

Además, se les dieron a conocer los teléfonos y contactos del personal de las distintas áreas, como la UNIF y la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, para que puedan acudir a ellas en busca de apoyo.

“Es importante el trabajo conjunto con las madres y padres de familia, son ellos quienes pueden detectar los primeros indicios de una conducta que puede poner en riesgo a sus hijos y no solamente a la comunidad”, señaló. (El Heraldo de Saltillo)