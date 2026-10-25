Impulsa Inspira Coahuila Level Up English Challenge 2026

Por primera vez, Coahuila realiza una competencia que pone a prueba el dominio del inglés de manera dinámica, práctica y divertida.

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés y promover que niñas, niños y jóvenes utilicen este idioma con confianza y seguridad, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con Inspira Coahuila, llevó a cabo la primera edición del Level Up English Challenge 2026.

Esta innovadora competencia reunió en su etapa estatal a 60 estudiantes de primaria y secundaria, provenientes de las cinco regiones del estado, quienes demostraron sus habilidades en el idioma a través de retos de comprensión, conocimiento y agilidad mental.

El concurso representa una nueva forma de impulsar el aprendizaje del inglés, al dejar atrás los ejercicios tradicionales de memorización y promover que los estudiantes comprendan, razonen y respondan de manera espontánea utilizando los conocimientos adquiridos en el aula.

Previo a la gran final, se desarrolló la etapa regional en las cinco regiones de Coahuila, donde equipos de primaria y secundaria participaron en un circuito de seis estaciones diseñadas para poner en práctica sus habilidades de Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary y English & Arts.

Mediante actividades como juegos de adivinanzas, comprensión de audios, creación de oraciones y retos de vocabulario, las y los participantes demostraron que aprender inglés también puede ser una experiencia divertida, creativa y colaborativa.

UNA GRAN FINAL QUE PUSO A PRUEBA LO APRENDIDO

En la etapa estatal participaron cinco equipos de primaria integrados por 30 estudiantes de Saltillo, Francisco I. Madero, San Buenaventura, San Juan de Sabinas y Piedras Negras; así como cinco equipos de secundaria con 30 estudiantes provenientes de Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Torreón y Arteaga.

La competencia se desarrolló en cuatro rondas eliminatorias, en las que los equipos se enfrentaron a preguntas adaptadas a su edad y a los contenidos que han estudiado durante el ciclo escolar.

Una de las características más importantes del concurso es que las respuestas deben surgir de manera espontánea, a partir de la comprensión de las preguntas y no de respuestas previamente memorizadas.

Además, las opciones que aparecen en el tablero están basadas en respuestas reales proporcionadas por estudiantes, lo que hace de esta competencia una experiencia cercana, auténtica y entretenida.

A través de esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la enseñanza del inglés desde la educación básica, brindando a las nuevas generaciones herramientas que amplíen sus oportunidades académicas, personales y profesionales.

El Level Up English Challenge 2026 demuestra que aprender inglés va mucho más allá de conocer palabras o reglas gramaticales: se trata de comprender, comunicarse y tener la confianza de utilizarlo en situaciones reales.

Con programas innovadores como este, Coahuila continúa impulsando una educación que prepara a sus estudiantes para enfrentar nuevos retos y aprovechar las oportunidades de un mundo cada vez más conectado. (El Heraldo de Saltillo)