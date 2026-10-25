Renuncia Taddei al INE

Tras la exhibición de contratos irregulares en el INE y otros actos de presunta corrupción, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que renunciará a su cargo este próximo lunes.

«Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa soberanía meconfirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral», expresó en un comunicado. (Agencia Reforma)