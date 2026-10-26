Alfonso Cepeda, senador de Morena y líder del SNTE, promueve su imagen con unidad movil de salud en norte de Coahuila

El senador morenista Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), promueve su imagen con una unidad móvil de salud en Coahuila.

Cepeda ha optado por el recurso que hace año y medio empleó la senadora Andrea Chávez, que por entonces aspiraba a la Gubernatura de Chihuahua, y que le valió la descalificación de la presidenta Sheinbaum.

Chávez no sólo fue criticada por la Mandataria sino por la oposición, que le reprochó que estaba en campaña anticipada.

Cuando arreciaron las críticas, en abril de 2025, la senadora se vio forzada a retirar de las unidades móviles su nombre y fotografías rotuladas.

«No lo voy a interrumpir (el servicio de salud con sus caravanas), pero giré indicación a mi equipo que quiten todo lo que diga mi nombre; pero tampoco le voy a quitar un derecho a la gente que es tener el derecho a la salud», dijo.

Desde la semana pasada, el senador Alfonso Cepeda abrió en Nava, en el norte de Coahuila, un módulo móvil.

La diputada local Magaly Hernández (Morena) difundió un video con la inauguración de ese módulo, en el que, rotulados, aparecen los nombres del legislador y de ella misma.

Sobre un fondo guinda, en blanco, son visibles los nombres del maestro Alfonso Cepeda y de la maestra Magaly Hernández, diputada local.

«Morena Coahuila. Brigada de Salud», se anunciaba a los coahuilenses que participaron de la inauguración.

«Estamos de fiesta –celebra la diputada Magaly– porque es un proyecto que se está haciendo desde el corazón. Para nosotros, la salud es una prioridad. No quiero dejar de mencionar a un gran compañero y aliado que creyó en este proyecto, que es el senador de la República, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Y que cuando le contamos lo que se requería él dijo ‘Va, cuentan con nosotros…'».

«Este consultorio médico que hoy vamos a inaugurar es para todos los municipios del norte», explicó. (Agencia Reforma)