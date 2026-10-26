Charlyn Corral, delantera del Año en el Balón de Oro

La delantera mexicana Charlyn Corral fue reconocida como la mejor atacante del año durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres, donde destacó el crecimiento del futbol femenil mexicano.

Londres, Inglaterra.- Charlyn Corral ganó el Balón de Oro como la Goleadora del Año. La mexicana que es una delantera histórica en la Liga Femenil tras ganar el título de goleo en cinco ocasiones, además de un Pichichi cuando jugaba en España con el Levante, hoy llenó de orgullo al balompié nacional.

«Muy feliz de estar aquí y ser la primera mexicana, me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo bien las cosas en el futbol femenil», dijo durante su discurso.

También aprovechó el momento para poner sobre la palestra a Scarlett Camberos, jugadora de América, quien fue distinguida entre las mejores 30 delanteras del mundo.

«Un ejemplo es mi compañera Scarlett Camberos, que estuvo nominada entre las primeras 30, quiero que le demos un aplauso», añadió.

Charlyn señaló que después de 20 años de carrera, la disciplina, el trabajo y el esfuerzo han valido la pena.

Agradeció al Pachuca y todos sus directivos por el apoyo a largo de los últimos años, también compartió el premio con sus compañeras, pues sin su apoyo no estaría en el lugar de honor.

«Cuando las cosas se hacen con mucha fe y corazón, todo vale la pena», afirmó.

Finalmente habló de sus padres, Jorge y Verónica, y a su hermano George por ser el sostén de su carrera.(Agencia Reforma)