Atiende Javier Díaz peticiones ciudadanas; intensifica rehabilitación de vialidades

Gobierno Municipal refuerza los trabajos de pavimentación, mantenimiento de plazas y señalización vial en distintos sectores de Saltillo

En respuesta a las peticiones ciudadanas, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento deteriorado en diversos sectores de la ciudad.

Este lunes, cuadrillas municipales rehabilitaron diversos tramos de pavimento dañado de la calle José María Lafragua, entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Francisco Coss, a fin de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a las y los automovilistas.

Asimismo, al sur de Saltillo se realizaron trabajos de rehabilitación del asfalto sobre la calle Sierra de Zapalinamé, en el fraccionamiento Nuevo Teresitas, mientras que en el sector poniente se atendieron distintos puntos de la calle Albaricoque y del bulevar Alameda Zaragoza, en la colonia Saltillo 2000.

De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores integrales de atención y conservación de las áreas verdes y plazas públicas de la colonia San José de Flores, ubicadas entre las calles San Pedro, San Felipe y San José de Flores, al poniente de la ciudad.

Asimismo, el Gobierno Municipal reforzó la seguridad para peatones y automovilistas con la aplicación de pintura en los pasos peatonales de los cuatro puntos del cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000. (El Heraldo de Saltillo)