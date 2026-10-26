El Poder del Norte encabezará el UTC Fest 2026; esperan hasta 5 mil asistentes

La Universidad Tecnológica de Coahuila celebrará el UTC Fest 2026 el 29 de octubre, con El Poder del Norte como agrupación estelar y una asistencia estimada de hasta 5 mil estudiantes y egresados.

Con la presentación estelar de la agrupación El Poder del Norte de Arturo Buenrostro, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) celebrará el próximo jueves 29 de octubre una nueva edición del UTC Fest, evento que contempla la participación de entre 4 mil y 5 mil asistentes, entre estudiantes y egresados de la institución, informó el rector Sergio Guadarrama Cortez.

El titular de la universidad explicó que las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas en las instalaciones del plantel, donde se contará con la participación de un DJ y la agrupación Banda Brava, antes de dar paso al espectáculo principal. Destacó que para esta edición se prepara una producción de mayor magnitud que la del año anterior, con mejoras en el escenario, sonido y organización de los espacios destinados al público.

“Estamos hablando de cuatro mil personas, que pueden llegar hasta cinco mil. Es una fiesta que ya se ha convertido en una tradición y que los chicos y las chicas esperan con mucha emoción. La producción que exige un grupo de esta calidad es bastante grande y estamos preparando algo mejor que lo que tuvimos el año anterior”, expresó Guadarrama Cortez.

Respecto al acceso, el rector precisó que el festival estará dirigido exclusivamente a estudiantes activos y egresados de la UTC, por lo que no se permitirá el ingreso de familiares, amistades o personas ajenas a la comunidad universitaria. Los exalumnos deberán realizar su registro mediante una plataforma digital y acreditar su vínculo con la institución a través de documentación oficial, mientras que los estudiantes actuales recibirán brazaletes de identificación de acuerdo con su edificio y programa educativo.

Asimismo, informó que el registro para egresados permanecerá disponible hasta el martes 27 de octubre a las 12:00 horas, debido a la necesidad de establecer un control sobre la cantidad de participantes. Recordó que más de 26 mil personas han egresado de la universidad, por lo que resulta indispensable organizar anticipadamente los accesos y garantizar condiciones adecuadas para quienes asistan al espectáculo.

“Para nosotros la seguridad es un tema primordial, es esencial. Durante tres años hemos llevado a cabo estos eventos y ustedes han sido testigos de que todo se ha desarrollado de manera tranquila. Queremos que siga siendo una fiesta que se disfrute sanamente, bajo las normas y reglas que establece la propia universidad”, manifestó el rector.

Guadarrama Cortez enfatizó que el UTC Fest será un evento completamente libre de alcohol y humo de tabaco, por lo que solicitó a los participantes respetar las disposiciones internas y mantener una conducta responsable. Bajo los principios institucionales de “Tú me cuidas, yo te cuido” y “Tu seguridad es mi seguridad”, se busca fortalecer la convivencia y prevenir incidentes durante la celebración.

Finalmente, reconoció el respaldo de los gobiernos municipales de Ramos Arizpe y Saltillo, encabezados por los alcaldes Tomás Gutiérrez Merino y Javier Díaz González, respectivamente, así como las gestiones realizadas para conseguir los recursos necesarios. Añadió que se contempla la presencia de ambas autoridades en una celebración que se ha consolidado como uno de los encuentros más esperados por la comunidad universitaria de la UTC. (EDUARDO SERNA)