Destaca Javier Díaz reducción en Saltillo del 46 por ciento en el delito de robo

Reitera inversión para 2027 de más de mil 100 millones de pesos en seguridad para esta capital.

El alcalde Javier Díaz González destacó este lunes que la capital de Coahuila presenta una reducción del 46 por ciento en el delito de robo en sus diferentes modalidades durante 2025 y en lo que va de 2026, lo que aseguró, se debe a las grandes acciones que se llevan a cabo de manera coordinada entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno para seguir consolidando a Saltillo como la ciudad más segura del país.

Mencionó que aunque gracias a dicha coordinación sigue habiendo buenos resultados en seguridad, se continuará trabajando fuertemente en ese tema y a redoblar esfuerzos en las áreas donde más se requiera, toda vez que en materia de seguridad no se echan campanas al vuelo, según manifestó, sino que por el contrario, hay que seguir trabajando todos los días.

Informó que esta mañana sostuvo una reunión con todos los mandos de la Comisaría para hacer un desglose de los resultados de la encuesta ENSU tema por tema y también para revisar el estado que guardan los índices de esta capital en los diferentes delitos.

“En lo que fue de 2025 y en lo que va de 2026 llevamos un 46 por ciento de disminución en el tema de robos, robos en general fuimos desglosando por tipo de robo, a casa habitación, a vehículos en todos se está disminuyendo ese índice y hay que seguir apretando y hay que seguir trabajando muchísimo en la convivencia de los vecinos de los diferentes sectores de Saltillo”, dijo el alcalde.

“Vamos a trabajar bastante en ese tema, pero Saltillo se sigue consolidando como la capital más segura del país, vamos a trabajar, vamos a redoblar esfuerzos y vamos a apretar tuercas donde tengamos que apretar”, agregó.

Además, recordó que en este año se llevó a cabo una inversión de mil 100 millones de pesos para fortalecer la seguridad en el Municipio de Saltillo y se contempla que el año entrante sea todavía mayor el monto de recursos que se destinen a esa área.

“Lo más importante es seguir generando la confianza y la credibilidad de las y los saltillenses hacia las acciones que se hacen en el municipio de una manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez y con el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías tanto de la República como la del estado, el Poder Judicial, Poder Legislativo y hay que seguir trabajando en el tema de consolidar a Saltillo como la capital más segura del país”, puntualizó Javier Díaz. (ÁNGEL AGUILAR)