En Saltillo, conmemoran 60 años del Plan DN-III-E

Autoridades civiles y militares conmemoraron seis décadas de este mecanismo de auxilio ante emergencias y desastres naturales, que representa una de las principales labores de apoyo de las Fuerzas Armadas a la población

Con una ceremonia realizada este lunes en la segunda etapa del Bosque Urbano “Ejército Mexicano»” autoridades civiles y militares conmemoraron el 60 aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, mecanismo mediante el cual las Fuerzas Armadas brindan apoyo a la población ante emergencias y desastres naturales.

Durante el acto, el general de Brigada de Estado Mayor, Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, destacó que este instrumento representa uno de los pilares de auxilio, solidaridad y entrega del Ejército Mexicano hacia la ciudadanía, especialmente en los momentos de mayor necesidad.

“Uno de los pilares de auxilio, solidaridad y entrega de las Fuerzas Armadas hacia el pueblo mexicano, hablar del Plan DN-III-E es hablar de esperanza en los momentos más oscuros; desde su creación, este Plan ha representado la mano extendida del Ejército Mexicano ante emergencias y desastres naturales, demostrando que el verdadero valor de una institución se mide en su capacidad de servir y proteger a la ciudadanía”, remarcó.

En representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acudió el secretario de Seguridad estatal, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, quien resaltó la importancia de la coordinación entre instituciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y proteger a las familias coahuilenses.

“Estamos convencidos de que la suma de capacidades, esfuerzos y voluntades es fundamental para proteger a Coahuila y a México, nos reúne una fecha que merece nuestro reconocimiento; 60 años del Plan DN-III-E, un instrumento que ha demostrado, a lo largo de seis décadas, la capacidad de respuesta, la preparación y, sobre todo, la profunda vocación de servicio del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional”, expresó.

La ceremonia también contó con la presencia de la diputada local María del Mar Treviño Garza; el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán García, y la secretaria del Medio Ambiente estatal, Susana Estens de la Garza, entre otras autoridades civiles y militares.

Durante la conmemoración se destacó la trayectoria del Plan DN-III-E a lo largo de seis décadas, período en el que se ha consolidado como un mecanismo de apoyo ante contingencias, mediante acciones de auxilio, protección y recuperación en beneficio de la población afectada por fenómenos naturales y otras emergencias. (OMAR SOTO)